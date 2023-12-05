Как выглядит китайская космическая станция «Тяньгун»? Опубликованы первые фотографии полной конструкции

Снимки были сделаны тайконавтами во время их возвращения на Землю.

Экипаж китайской миссии «Шэньчжоу-16» сделал захватывающие снимки космической станции «Тяньгун», когда тайконавты возвращались на Землю. Фото, снятые камерой высокого разрешения, представляют собой первые изображения с момента полной сборки станции.

Перед высадкой команда «Шэньчжоу-16» передала контроль над космической станцией экипажу миссии «Шэньчжоу-17», который прибыл на «Тяньгун» 26 октября.

Расположенный на высоте от 340 до 450 километров над Землей, первый аппарат «Тяньгун», известный как «Тяньхэ», прибыл на низкую околоземную орбиту ещё в 2021 году. Его первый экипаж, «Шэньчжоу-12», оказался на борту космической станции 16 июня 2021 года. Тайконавты провели там 90 дней – в три раза дольше, чем любая предыдущая их миссия.

Станция «Тяньгун» Фото: CNSA

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Второй и третий блоки космической станции – «Вэньтянь» и «Мэнтянь» – были запущены в 2022 и 2023 годах соответственно. Этим было завершено строительство станции – в длину она достигает 55 метров, весит 77 тонн и примерно на 20% крупнее Международной космической станции.

Хотя согласно первоначальному плану строительство станции завершено, 4 октября на 47-м Международном астронавтическом конгрессе в Баку Китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщило, что намерено расширить космическую станцию тремя дополнительными модулями, доведя их общее количество до шести.

В дополнение к этому CNSA намерено отправить к станции космический телескоп «Сюньтянь», который будет находиться рядом с «Тяньгун», чтобы у тайконавтов была возможность ремонтировать телескоп или даже модернизировать его.