Как выглядит комета, которая пролетает мимо нас впервые со времен каменного века

На снимках она имеет зеленоватый оттенок.

Комета C/2022 E3 (ZTF) совершает свое первое сближение с Землей со времен каменного века в конце января и начале февраля. В последний раз она приближалась к нам 50 000 лет назад – тогда ее могли наблюдать разве что неандертальцы. Комета максимально прошла перигелий 12 января и приблизится к Земле на минимальное расстояние уже 1 февраля. Астрофотографы со всего мира наблюдали за кометой, пока она пересекает небо.

«Беженца» из Облака Оорта уже можно рассмотреть в бинокль, а полноценно полюбоваться – даже со скромными телескопами. Наблюдатели, которым повезет с темным безлунным небом, могут даже заметить комету невооруженным глазом (правда, смутно), когда она будет прокладывать свой путь между Большой и Малой Медведицами в конце этого месяца.

К нам летит комета, которую последний раз видели неандертальцы 50 тысяч лет назад читать

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Пока блеск кометы ZTF можно оценить между 6,5 и 7,0 по шкале звездной величины. Она достигнет пика своего пика – с показателем звездной величины 5,5 – в конце января и начале февраля.

На фотографиях кометы видна поразительная сине-зеленая кома – особенность, которую часто можно увидеть у комет, путешествующих внутрь Солнечной системы. Солнечный ультрафиолетовый свет расщепляет большие органические молекулы, выкипающие из ядра, на более простые соединения, включая светящийся зеленым двухатомный углерод (С₂). В течение пары дней тот же самый энергетический свет разрушает молекулу до того, как она успеет выйти из комы, не давая ей попасть в хвост кометы и окрашивая ее в зеленый цвет.

C/2022 E3 (ZTF). Снимок от 3 января Фото: Michael Jaeger

Комета ZTF названа в честь Zwicky Transient Facility, государственно-частного партнерства, базирующегося в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института в Калифорнии. Каждые две ночи широкоугольная ПЗС-камера, прикрепленная к 48-дюймовому телескопу Сэмюэля Ошина, сканирует все северное небо в поисках всего, что мигает или движется. Среди добычи – околоземные астероиды, тысячи сверхновых (на сегодняшний день классифицировано более 6600) и многочисленные кометы.

Комета была обнаружена 2 марта 2022 года и первоначально значилась как кандидат в астероиды. Всего ночь спустя фотографии объекта, сделанные японским наблюдателем Хирохисой Сато, выявили небольшую кому, изменившую статус объекта. Дополнительные наблюдения подтвердили отчет Сато. В то время пятнышко 17-й величины находилось почти в 5 астрономических единицах от Земли, что почти идентично среднему расстоянию Юпитера от Солнца.

В настоящий момент комету можно наблюдать в предрассветном небе.