Как выглядит полярное сияние на Марсе? Первые в истории фото

Ранее подобного не удавалось запечатлеть ни на одной из планет, кроме Земли.

Используя инструменты на борту марсохода Mars 2020 Perseverance, астрономам удалось наблюдать и даже заснять невероятное явление: зеленоватое полярное сияние, напоминающее то, к которому мы привыкли на Земле.

В отличие от нашей планеты, Марс не имеет магнитного поля, а его атмосфера составляет менее 1% плотности атмосферы Земли. И взаимодействие между ней и заряженными частицами солнечного ветра приводит к эффекту, похожему на привычные нам полярные сияния. Это происходит потому, что заряженные частицы солнечного ветра выбивают газ из истонченной атмосферы Марса.

Небо Марса во время полярного сияния (слева) и при его отсутствии (справа). Фото: Knutsen et al., Sci. Adv. 11, eads1563 (2025)

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Исследователи знают, что атмосферные свечения, хоть и в невидимых длинах волн, есть почти на каждой планете Солнечной системы. Но ранее им никогда не удавалось зафиксировать полярные сияния с поверхности любых других планет, кроме нашей собственной.

Снимки удалось сделать благодаря хорошему прогнозу полярной активности на Красной планете (и после нескольких неудачных попыток). В результате, как и ожидалось, на фото попала рассеянная однородная зеленая дымка.

Что разрушило атмосферу Марса? Солнечный ветер — это поток частиц, по большей части протонов и электронов, идущий от Солнца со скоростью около 300−1200 км/с. Магнитное поле солнечного ветра, проходя мимо Марса, генерирует электрическое поле, которое ускоряет электрически заряженные атомы газа, ионы, в верхних слоях марсианской атмосферы, в результате чего те «утекают» из атмосферы в космос. Этот же катастрофический процесс происходил бы и с Землей, но у нашей планеты есть магнитное поле, которое защищает земную атмосферу от солнечного ветра. У Марса оно тоже было, но по какой-то причине распалось.