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Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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Как выглядит полярное сияние на Юпитере: видео

Фото: NASA, ESA, L. Frattare (STScI), J. Nichols (University of Leicester), A. Simon (NASA/GSFC)
Фото: NASA, ESA, L. Frattare (STScI), J. Nichols (University of Leicester), A. Simon (NASA/GSFC)

С помощью телескопа «Хаббл» астрономы NASA однажды смогли получить видео полярных сияний на Юпитере.

Из фотографий, сделанных «Хабблом» в дальнем ультрафиолетовом диапазоне, астрономы NASA как-то создали два таймлапс-видео (видео в замедленной съемке), чтобы продемонстрировать движение полярных сияний на Юпитере — самой большой планеты Солнечной системы.

Диаметр областей, над которыми появляются полярные сияния, больше диаметра Земли.

Необычные свечения в районе полюсов Юпитера впервые были зафиксированы в 1979 году при помощи космического зонда Voyager 1. Затем в 1990-х годах телескоп «Хаббл» сделал более качественные снимки. Причина появления сияний долгое время не была точно установлена. В отличие от земных, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности, полярные сияния Юпитера постоянны, хотя их интенсивность меняется изо дня в день. Кроме того, они в восемь раз ярче и в сотни раз энергичнее, чем полярные сияния на Земле.

По мнению специалистов NASA, сияния на Юпитере возникают в результате столкновения заряженных частиц солнечного ветра с молекулами газов, которые передают им энергию.

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