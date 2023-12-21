Как выглядит сверхновая, которая взорвалась в Млечном Пути: снимок «Уэбба»

Загадочные особенности этого объекта прячутся в ближнем инфракрасном свете.

Объекты в космосе раскрывают разные свои стороны на разных длинах световых волн. Остаток сверхновой Кассиопея А (Cas A) – один из наиболее хорошо изученных объектов Млечного Пути во всем спектре длин волн. Однако среди «клочков» звезды всё ещё спрятаны секреты. И некоторые из них раскрываются благодаря космическому телескопу Джемса Уэбба (JWST).

Изображение Cas A, полученное с помощью NIRCam (камеры ближнего инфракрасного диапазона) «Уэбба», отображает взорвавшуюся сверхновую с ранее недостижимым разрешением на таких длинах волн.

Кассиопея А – облако газа и пыли круглой формы со сложной структурой. На фото выше можно увидеть, что её внутренняя оболочка состоит из ярко-розовых и оранжевых нитей, усеянных комками и узлами, похожими на крошечные осколки. Вокруг внешней оболочки, особенно в правом верхнем углу, есть завесы тонкого газа, похожие на дым. Вокруг и внутри туманности расположены различные звезды, которые выглядят как точки синего и белого света. За пределами туманности также есть сгустки желтой пыли, причем особенно большой сгусток в правом нижнем углу имеет очень детальные полосы.

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Инфракрасный свет невидим для человека, поэтому процессоры изображений и ученые переводят эти длины волн света в видимые цвета – чтобы все мы могли полюбоваться снимком «Уэбба». На этом свежем изображении Cas A различным фильтрам NIRCam назначили свои цвета, и каждый из этих цветов означает различную активность, происходящую внутри объекта.

Наиболее заметные цвета на новом изображении «Уэбба» – это сгустки ярко-оранжевого и светло-розового цветов, составляющие внутреннюю оболочку остатка сверхновой. Острый взгляд Уэбба позволяет обнаружить мельчайшие сгустки газа, состоящего из серы, кислорода, аргона и неона.

В этот газ включена смесь пыли и молекул, из которых в конечном итоге родятся новые звезды и даже планетные системы. Некоторые «обломки» слишком малы, чтобы их мог различить даже Уэбб, а это означает, что их диаметр меньше 100 астрономических единиц или сопоставим с этим значением. Для сравнения Cas A имеет диаметр 10 световых лет, или около 100 триллионов километров.

«Благодаря разрешению NIRCam мы теперь можем видеть, как умирающая звезда была целиком уничтожена при взрыве, оставив после себя нити, похожие на крошечные осколки. Невероятно, что после всех этих лет изучения Cas A мы видим эти детали. Они позволяют нам лучше понять то, как взорвалась эта звезда», – говорит Дэнни Милисавлевич из Университета Пердью.