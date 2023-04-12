Фото «Хаббла» превратили в космическую музыку. Послушайте!

Что будет, если превратить галактический снимок телескопа в нотный стан? А вот что.

Для нас космос нем. Ведь звуки, которое воспринимает человеческое ухо, – это колебания частиц воздуха (или воды, или земли, или любой другой среды). За пределами атмосферы мы не услышим ровным счетом ничего.

Однажды исследователи NASA сами решили сочинить космическую музыку. Своеобразным «нотным станом» стал снимок, сделанный телескопом «Хаббл» 13 августа 2018 года. Яркие точки на нем – галактики, а в каждой – мириады звезд. Ученые даже назвали снимок «сундуком с галактическими сокровищами».

Каждый объект на изображении наделен своим звуком – от 30 до 1000 герц (высота зависит от положения на снимке). Небольшие и тусклые галактики откликаются короткими звуками, а яркие, относительно близкие звезды и спиральные галактики – более длинными, громкими и сложными.

Получившаяся композиция звучит жутковато, но не слишком удивительно. В фантастических фильмах, повествующих о космосе и инопланетянах, вымышленный звуковой ряд бывает и более устрашающим.

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Ранее в NASA уже проводили различные звуковые космические эксперименты. Новый пример даже сравнительно мелодичен: по мнению исследователей, самые приятные звуки в середине трека издает скопление галактик RXC J0142.9 + 4438.