Какие созвездия можно увидеть в России только зимой?

Согласно классификации Международного астрономического союза, при взгляде с Земли можно рассмотреть на небесной сфере 88 созвездий. Находясь в России, вы можете заметить большинство из них.

Всего из России можно увидеть около 54 созвездий – но сделать это получится не круглый год. Например, Большую и Малую Медведицу, Кассиопею или Дракона можно рассматривать на ночном небе в любой сезон, нужно лишь дождаться особенно тёмного времени суток.

С наступлением зимы ночи становятся морознее и длиннее, а значит, у любителей полюбоваться вечерним небом появляется для этого больше времени. В этот сезон становятся заметны всё новые созвездия, невидимые летом: например, созвездия Ориона, Тельца, Близнецов, Возничего, Большой и Малый Псы и некоторые другие.

Обнаружить эти созвездия на ночном небе можно благодаря специальным приложениям или «по старинке»: например, охотника Ориона можно отыскать, проведя мысленно линию вниз через самую верхнюю и самую нижнюю звезды Большой Медведицы до звезды левого плеча Ориона «Беллатрикс» (на фотографии внизу это верхняя голубая звезда справа). Напротив неё слева будет особенно заметна жёлто-красная Бетельгейзе, а внизу – три бело-голубые звёзды в поясе Ориона (Альнитак, Альнилам и Минтак), которые выстроились в линию практически на одинаковом угловом расстоянии.

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Созвездие Ориона Фото: Jürgen Mangelsdorf / Flickr

Некоторые из названий существующих 88 созвездий – именно столько утвердил столетие назад Международный астрономический союз — пришли к нам от древних шумеров благодаря стараниям древних греков. К существующим 12 зодиакальным созвездиям греки добавили животных и персонажей из греческой мифологии; составили первые карты звездного неба. Древнегреческий учёный Клавдий Птолемей описал 48 из утвержденных ныне созвездий, а в эпоху великий географических открытий и постепенного изучения Южного полушария добавились и остальные. Благодаря такому разделению небесной сферы на 88 участков, астрономам гораздо легче стало находить и определять различные объекты — несмотря на то, что в пространстве Вселенной звёзды в созвездиях зачастую находятся очень далеко друг от друга.