Кажется, обнаружена самая быстрая планетная система во Вселенной

Звезда этой системы предположительно движется со скоростью 1,9 млн км/ч – и тащит на буксире супер-нептун.

В 2011 году прямо в центре Млечного пути исследователи заметили несколько загадочных объектов.

Наблюдение было сделано с помощью так называемого «микролинзирования» – способа гравитационного линзирования на низком уровне, при котором свет «искривляется», проходя через пространство-время, искаженное крупными объектами. В результате астрофизики засекли огромный объект и его компаньона примерно в 2300 раз меньше по весу. Это было лишь косвенным наблюдением — учёным не удалось напрямую увидеть или измерить космическую парочку.

Тогда исследователи решили, что наткнулись на небольшую звезду и вращающуюся вокруг неё экзопланету.

Спустя более десятка лет учёные снова засекли эту группу объектов (по крайней мере, так они считают). В новом исследовании, опубликованном в The Astronomical Journal, астрофизики описали звезду примерно в пять раз меньше нашего Солнца. Она находится от Земли на расстоянии в 24,000 световых лет прямо в недрах нашей Галактики — на галактическом балдже, или выпуклости. Так называют яркое сфероидальное уплотнение из звёзд в центре галактики.

Местоположение загадочного объекта в 2011 году подсказало исследователям, что обнаруженная звезда может двигаться со скоростью не менее 1,9 миллиона км/ч — примерно в 600 раз быстрее летящей пули.

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Инопланетный мир вблизи небольшой звезды обнаружен не был, но исследователи предполагают, что без него там не обойтись – скорее всего, это планета типа супер-нептун, которая в 30 раз массивнее нашей Земли. На поиски и обнаружение этого внезменого мира могут уйти годы постоянного мониторинга, но в случае находки эта экзопалента станет первой планетой, когда-либо замеченной на орбите сверхскоростной звезды.

В этих исследованиях много неопределенности. Сложно сказать, является ли обнаруженная звезда тем самым загадочным объектом 2011 года и действительно ли она движется с предполагаемой невероятной скоростью. Возможно, ранее замеченный мир был просто гигантской экзопланетой.

Исследователи планируют продолжить мониторинг звезды в будущем. Если их догадки подтвердятся, то сверхскоростная звезда однажды может просто «вылететь» из Млечного Пути и утащить с собой свою маленькую планетарную спутницу на просторы межгалактического пространства.