Китай планирует запустить космический телескоп – мощнее «Хаббла»

Запуск запланирован на 2024 год.

Китай планирует запустить в следующем году космический телескоп под названием «Сюньтянь» (также известный как Китайский обзорный космический телескоп или Телескоп китайской космической станции). Название «Сюньтянь» можно дословно перевести как «обзор неба».

Устройство размером с автобус оснащено главным зеркалом диаметром два метра. Этот ультрафиолетово-оптический космический телескоп будет находиться на одной орбите с китайской космической станцией «Тяньгун», чтобы у тайконавтов была возможность проводить ремонтные работы на телескопе. Номинальный срок службы обсерватории составляет 10 лет, но срок миссии может быть продлен.

Линь Сицян, заместитель директора Китайского космического агентства, заявил, что орбитальная обсерватория «Сюньтянь», как ожидается, совершит прорыв в области космологии, темной материи и темной энергии, галактики Млечный Путь и других соседних галактик, звездообразования и эволюции, а также экзопланет.

Реклама

Линь сказал, что телескоп высокого разрешения будет проводить обзорные наблюдения в глубоком поле площадью 17 500 квадратных градусов, а также наблюдения за различными типами небесных тел. «Сюньтянь» оснащен камерой с разрешением 2,5 миллиарда пикселей.

Ожидается, что в следующем году «Сюньтянь» будет выведен на околоземную орбиту на вершине ракеты Long March 5B. Он сможет получать панорамные изображения Вселенной в высоком разрешении, имеющие примерно такое же пространственное разрешение, как и космический телескоп «Хаббл». Однако CSST имеет поле зрения более чем в 300 раз больше, чем у «Хаббла». Поле зрения – это область неба, которую телескоп может видеть одновременно.

«Телескоп "Сюньтянь" стал самым важным научным проектом с момента запуска программы космической станции нашей страны. Это научный объект, который с нетерпением ожидало китайское астрономическое сообщество, и научный объект, представляющий высокие технологии государственного уровня в астрономии», – Чжоу Цзяньпин, главный конструктор Китайского космического агентства.

CSST также является самым продвинутым с точки зрения способности создавать изображения в ультрафиолетовом спектре среди всех текущих исследовательских проектов телескопов в мире, добавил Чжоу.

По словам Ли Чэнъюаня из Школы физики и астрономии китайского университета Сунь Ятсена, CSST и «Хаббл» чувствительны к одинаковому интервалу длин волн. Но «Сюньтянь» охватывает поле зрения, которое примерно в 5-8 раз шире, чем у «Хаббла».

Космический телескоп «Сюньтянь» первого поколения состоит из пяти наблюдательных инструментов, включая основной модуль, терагерцовый модуль, многоканальный формирователь изображений, интегральный полевой спектрограф и коронограф для получения изображений внесолнечных планет.