Китай вырастил салат и помидоры на борту космической станции «Тяньгун»

Эксперимент проводился в рамках будущего исследования дальнего космоса.

Члены экипажа китайской космической станции «Тяньгун» вырастили в космосе зеленый лук и томаты черри. В рамках эксперимента были взяты одинаковые семена, одни из которых были запущены в космос, а контрольная партия выращивалась на Земле. После того, как образцы с космической станции будут возвращены на Землю, исследователи проанализируют разницу между ними и контрольной партией, чтобы понять, как воздействие среды с низкой гравитацией влияет на выращивание растений в космосе.

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«Наш аппарат для выращивания овощей является ключевой частью всей Системы экологического контроля и жизнеобеспечения: мы используем его в космосе для проверки соответствующих технологий. В будущем собираемся сосредоточиься на быстром и более масштабном выращивании растений», – Ян Жэньцзе, ученый из Китайского центра исследований и подготовки астронавтов.

По словам китайских ученых, эта система может быть применена в области исследования дальнего космоса, включая возможные пилотируемые миссии на Луну и Марс.

Они добавили, что растения, культивируемые в ходе космических миссий, смогут поглощать углекислый газ из воздуха для выработки кислорода в ходе фотосинтеза, а затем регенерировать и очищать воду посредством транспирации.

Китай работает над тем, чтобы отправить пару астронавтов на Луну до 2030 года. Страна также планирует построить лунную базу под названием Международная лунная исследовательская станция (ILRS) в следующем десятилетии. Высадка экипажа на Марс планируется позднее, но также значится одной из главных целей китайских космических проектов.