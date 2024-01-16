Китай запустил спутник, вдохновленный глазами лобстера. Он будет искать в космосе рентгеновское излучение

Аппарат дополнит наземные исследования в этой области.

Зонд «Эйнштейн» CAS стартовал с космодрома Сичан в Китае на борту ракеты «Чанг Чжэн 2С». Успешный запуск подтвердила Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий, которая управляет китайскими ракетами Long March.

Названный в честь знаменитого физика-теоретика, космический корабль был построен совместными усилиями Европейского космического агентства, Китайской академии наук и Института внеземной физики Макса Планка. Зонд будет исследовать космос на предмет всплесков рентгеновского излучения. Такие всплески помогают экспертам исследовать высокоэнергетические процессы во Вселенной – столкновения нейтронных звезд, взрывы сверхновых и черные дыры.

По словам астрофизика Арне Рау, исследование неба в рентгеновском диапазоне ранее ограничивалось несколькими самыми яркими объектами. Но благодаря конструкции и чувствительности зонда «Эйнштейн» эксперты надеются изучить больше явлений – например, сигнатуры звезд, которые были разрушены сверхмассивными черными дырами в центрах галактик.

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В отличие от звезд, видимых невооруженным человеческим глазом, большинство космических объектов, заметных в рентгеновском излучении, весьма изменчивы. Они постоянно то становятся ярче, то тускнеют, излучая рентгеновские всплески. Их и будет искать зонд.

Поскольку «Эйнштейн» может исследовать небо с высокой частотой, он дополнит другие рентгеновские миссии, такие как eROSITA. Более того, он может помочь экспертам лучше изучить источники, производящие гравитационные волны.

Зонд «Эйнштейн» направлен на обнаружение новых источников и мониторинг изменчивости объектов, видимых в рентгеновском диапазоне по всему небу. Чтобы сделать это возможным, миссия использует новый тип оптики, вдохновленный глазами омара, чтобы обеспечить большое поле зрения.

Предполагается, что зонд будет работать на орбите Земли на высоте около 600 километров и сможет охватить своим взором все ночное небо всего за три оборота вокруг Земли. Это отличает его от других миссий ЕКА, таких как Athena и XRISM, которые имеют более высокое пространственное и спектральное разрешение, но ограниченное поле зрения.

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Для достижения своих целей рентгеновский космический телескоп оснащен двумя высокочувствительными инструментами: широкопольным рентгеновским телескопом (WXT) и следящим рентгеновским телескопом (FXT). Эти инструменты дают зонду уникальную возможность с первого взгляда наблюдать почти одну десятую часть небесной сферы.

Инструмент WXT состоит из 12 модулей, которые работают вместе, создавая обзор площадью 3600 квадратных градусов. Они состоят из параллельных квадратных пор, расположенных на сфере, которые отражают свет к центру сферы. Рентгеновские лучи направляются на детектор света в помощью сотен тысяч квадратных трубок.

При этом прибор FXT состоит из двух идентичных блоков с меньшим полем зрения, но обладающих более высокой чувствительностью. Он имеет зеркальный модуль, состоящий из 54 ракушек с золотым напылением. Поскольку FXT имеет гораздо большую светосилу и гораздо более высокое разрешение, он станет отличным инструментом для быстрого отслеживания рентгеновских всплесков, обнаруженных WXT.