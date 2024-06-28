Китайский зонд доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны

Китай стал первой в мире страной, взявшей образцы с невидимой стороны нашего спутника. Теперь там располагается алый флаг Китайской Народной Республики.

Шестая роботизированная миссия по исследованию Луны Национального космического управления Китая (CNSA) завершилась 25 июня, когда лунный зонд «Чанъэ-6» приземлился в автономном северном регионе страны Внутренняя Монголия в 14:00 по местному времени.

На борту Китайского лунного модуля был ценный груз, который потенциально поможет пролить свет на раннюю историю нашей планеты.

«Миссия по исследованию Луны «Чанъэ-6» завершилась полным успехом», — под аплодисменты объявил из диспетчерской глава CNSA Чжан Кэцзянь.

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Миссия «Чанъэ-6», получившая своё имя в честь китайской богини Луны, была запущена с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5» из южной китайской провинции Хайнань 3 мая.

После месяца в пути, посадочный модуль и небольшой луноход совершили посадку на обратной стороне Луны 1 июня 2024 года. Используя способ бурения для взятия образцов из глубин спутника и роботизированную руку для захвата грунта с поверхности, миссии удалось в первые в истории добыть пробы со скрытой от нашего взгляда части Луны. Эти образцы затем были доставлены подъемным модулем на лунную орбиту 3 июня 2024 года и после состыковки с орбитальным аппаратом, были переданы в капсулу возвратного модуля, которая и вернулась на Землю на этой неделе.

«Чанъэ-6» продлилась 53 дня и стала второй миссией CNSA по возвращению образцов лунного грунта после её собрата «Чанъэ-5».

Теперь учёные будут анализировать возвращённые образцы, чтобы лучше понять эволюцию Луны, особенно невидимой для нас её части, которая гораздо чаще подвергается ударам астероидов. Помимо этого, есть вероятность что какие-то из ресурсов спутника могут быть в будущем задействованы Китаем для будущих миссий.

Учёные также надеются, что исследование проб может помочь нам узнать больше об истории взаимодействия нашей родной планеты с её спутником, который сформировался около 4,54 млрд лет назад – во вселенских масштабах чуть позже, чем сама Земля.