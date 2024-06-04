Китайский зонд впервые в истории собрал грунт на обратной стороне Луны

Скоро он должен будет вернуться с ценным грузом обратно на Землю: аппарат уже стартовал с поверхности спутника и успешно вышел на заданную орбиту.

Китайский зонд «Чанъэ-6», который впервые собрал грунт на обратной стороне Луны, стартовал с ее поверхности, чтобы доставить сенсационную посылку учёным. Об этом сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA). Аппарат уже достиг заданной орбиты вокруг Луны.

Пробоотборник «Чанъэ-6» применял два способа: бурение для взятия образцов под поверхностью Луны и роботизированную руку для захвата образцов с поверхности естественного спутника Земли. Зонд автоматически собрал различные образцы на разных участках.

После окончания сбора проб на обратной стороне Луны впервые был развернут государственный флаг Китая.

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Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с «Чанъэ-6» на борту произошел 3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. 2 июня зонд успешно приземлился на обратной стороне Луны.

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