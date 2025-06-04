«Клубничная Луна» в июне обещает побить рекорд

Астрономический весенний сезон традиционно заканчивается июньским полнолунием.

11 июня небо осветит полная «клубничная Луна»! Своей полной фазы спутник нашей планеты достигнет в 10:44 по московскому времени, но полюбоваться Луной можно будет уже за несколько дней до пика, а также следующей ночью.

Июньские полнолуния традиционно носят имя «клубничных», но дело здесь вовсе не в цвете (хотя время от времени они и правда могут иметь красноватый оттенок), а в периоде созревания этой сладкой ягоды. Название было заимствовано у коренных народов Северной Америки и со временем перекочевало в популярную культуру. В народе июньское полнолуние также называют «цветочным», «розовым» или «медовым».

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Несмотря на то, что фактически полнолуние 11 июня станет первым полнолунием этого лета, с точки зрения астрономического календаря оно завершит весенний цикл: лето в Северном полушарии полноценно начнется после дня летнего солнцестояния 21 июня.

«Клубничная луна» также имеет все шансы стать рекордсменкой и зарекомендовать себя как самую низкую полную Луну этого года – и, возможно, даже следующих двух десятилетий! Как поясняют метеорологи Яндекс.Погоды, так низко, как в этом июне, наш спутник не опускался уже больше 18 лет, и ждать повторения подобного сценария стоит лишь в июне 2043 года после прохождения циклов большого луностояния.

Если наблюдать за полнолунием из Северного полушария, то Луна будет находиться прямо напротив Солнца, которое в преддверии дня солнцестояния готовится взобраться на небе максимально высоко. Поэтому ближайшее к этому событию полнолуние представит Луну в самом «низком» её положении.

Более того, из-за слегка эллиптической земной орбиты вокруг Солнца, наша планета и, соответственно, её спутник регулярно приближаются к звезде и удаляются от неё. Самая удаленная от Солнца точка земной орбиты (афелий) в этом году приходится на 3 июля. Поэтому «клубничная Луна» станет не только самым низким полнолунием в этом году, но и одним из самых далеких от Солнца: в момент фазы полного развертывания Луна будет находиться от нашей звезды на расстоянии примерно в 152,200 км.