Кольца Сатурна исчезнут через 18 месяцев

Исчезнут не насовсем, а из нашего поля зрения. С этого момента рассмотреть их будет так же сложно, как увидеть повернутый ребром лист бумаги на дальнем конце футбольного поля.

В 2025 году Сатурн выровняется с Землей ребром, отчего его знаменитые кольца станут для землян практически невидимыми. При этом они исчезнут из поля зрения не один, а целых два раза.

Однако это необычное зрелище – всего лишь мимолетное событие по космическим меркам. По мере того, как Сатурн продолжает свой 29,5-летний орбитальный «танец», он будет постепенно наклоняться, снова демонстрируя нам другую сторону своих колец. Этот процесс достигнет пика в 2032 году. Положительным моментом этого небесного наклона станет улучшенная видимость спутников Сатурна.

Кольца Сатурна – самая заметная часть этой планеты-гиганта. На самом деле кольца есть у всех четырех планет-гигантов нашей системы, но только у Сатурна они такие плотные и отражают столько же света, сколько сама планета.

Кольца состоят из бесчисленного множества ледяных осколков, камней и пыли, от мелких частиц до крупных обломков, которые вращаются вокруг планеты. Толщина колец не превышает 1 км. Считается, что они возникли при распаде одного или нескольких спутников, но есть и другие теории. Согласно одной из них, кольца остались от первоначального небулярного материала, из которого образовался Сатурн. Возраст колец все еще обсуждается, но считается, что они относительно молоды, возможно, им несколько сотен миллионов лет.

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Внутри колец есть различные разрывы, такие как щель Кассини, которое представляет собой область шириной 4800 километров, разделяющую кольца A от колец B. Другими заметными пробелами являются разрыв Энке и разрыв Килера. Кольца можно разделить на несколько секций-поясов, известных как кольца A, B, C, D, E, F и G, с различной прозрачностью и яркостью. Кольца A, B и C являются наиболее заметными и легко наблюдаемыми.