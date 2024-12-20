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Кольца Сатурна оказались ещё загадочнее, чем мы предполагали

Фото: Nigel Howe / Flickr

Знаменитые кольцевидные образования вокруг шестой планеты Солнечной системы могли появиться около 4,5–4 миллиардов лет назад, гласит новое исследование.

Долго считалось, что кольца Сатурна – круговые образования, состоящие из миллиардов кусочков водяного льда разных размеров — выстроились вокруг одной из самых массивных планет нашей Солнечной системы приблизительно 100 миллионов лет назад в результате разрыва пролетающей мимо кометы или ледяной луны.

Исследователи привыкли считать, что кольца – это относительно «молодые» образования в масштабах вселенной, потому что за всё время своего существования они остались довольно чистыми, на них не попали загрязнения от столкновения с микрометеороидами, которых за миллиарды лет могло произойти невероятное множество. 

Но в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, учёные использовали компьютерные симуляции, чтобы определить, что подобные камушки на самом деле и не прилипают к кольцам: а это значит, что знаменитая достопримечательность Сатурна может быть гораздо старше, чем считалось ранее. Учёные предположили, что они могли сформироваться на ранней стадии истории Солнечной системы, то есть около 4,5-4 миллиардов лет назад и при этом остаться кристально чистыми. Среди других предположений от ряда исследователей звучат гораздо более позднее цифры: возраст образований не может превышать 400 миллионов лет, считают другие астрофизики, поэтому новое исследование не смогло их переубедить.

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