Кольца Сатурна оказались ещё загадочнее, чем мы предполагали

Знаменитые кольцевидные образования вокруг шестой планеты Солнечной системы могли появиться около 4,5–4 миллиардов лет назад, гласит новое исследование.

Долго считалось, что кольца Сатурна – круговые образования, состоящие из миллиардов кусочков водяного льда разных размеров — выстроились вокруг одной из самых массивных планет нашей Солнечной системы приблизительно 100 миллионов лет назад в результате разрыва пролетающей мимо кометы или ледяной луны.

Исследователи привыкли считать, что кольца – это относительно «молодые» образования в масштабах вселенной, потому что за всё время своего существования они остались довольно чистыми, на них не попали загрязнения от столкновения с микрометеороидами, которых за миллиарды лет могло произойти невероятное множество.

Но в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, учёные использовали компьютерные симуляции, чтобы определить, что подобные камушки на самом деле и не прилипают к кольцам: а это значит, что знаменитая достопримечательность Сатурна может быть гораздо старше, чем считалось ранее. Учёные предположили, что они могли сформироваться на ранней стадии истории Солнечной системы, то есть около 4,5-4 миллиардов лет назад и при этом остаться кристально чистыми. Среди других предположений от ряда исследователей звучат гораздо более позднее цифры: возраст образований не может превышать 400 миллионов лет, считают другие астрофизики, поэтому новое исследование не смогло их переубедить.

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