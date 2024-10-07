Комета Цзыцзиньшань попала в объективы фотографов с МКС

C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) была впервые замечена китайской обсерваторией Цзыцзиньшань в январе 2023 года, чем и заслужила свое имя. В конце сентября она вплотную приблизилась к нашей планете, попав в объективы фотографов с Земли и из космоса.

Космонавтам на Международной Космической Станции удалось поймать на камеру удивительную комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). Снимками небесного тела с ярким хвостом поделился российский космонавт Александр Гребёнкин, который прибыл на МКС на корабле Crew Dragon в марте этого года. Фото Гребёнкина было опубликовано в Telegram-каналах Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина и «Роскосмоса».

Фото: Александр Гребёнкин / «Роскосмос» / Telegram

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Ранее C/2023 A3 также попала в объектив американского астронавта и астрофотографа Дональда Петтита – вместе с российскими космонавтами он прибыл на МКС 11 сентября 2024 года на корабле «Союз МС-26». Петтит поделился снимками кометы в социальных сетях 22 сентября, отметив, что «совершенно потрясающе» наблюдать такое яркое небесное тело с орбиты.

«Перспектива ее подъема через атмосферу уникальна», – написал Петтит.

Фото: Don Pettit/NASA

Специалисты уже называют C/2023 A3 самой яркой кометой этого года – ожидается, что она окажется в максимальной близости от Земли 12 октября, пролетая на расстоянии около 70 миллионов километров (0,47 а.е.) от нашей планеты.

Жители северного полушария могли наслаждаться видами хвостатой уже с конца сентября. Яркие кометы – большая редкость, и в отличие от астероидов они выглядят намного красочнее благодаря газовому хвосту, который образуется при сгорании льда в их составе при приближении к Солнцу. Астероиды же в основном состоят из камня и минералов и обходятся без хвоста.