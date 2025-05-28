Космические облака «сахарной ваты» в объективе «Хаббла»

Самая массивная и сказочная галактика-спутник Млечного Пути попала в объектив камер космического телескопа «Хаббл».

На расстоянии 160,000 световых лет от Земли в созвездии Золотая Рыба можно обнаружить звёздное скопление, которое со стороны может напомнить цветную сладкую вату.

Это Большое Магелланово Облако (БМО) – наша крупнейшая галактика-спутник, но увидеть её можно лишь из Южного полушария планеты. Его жители могут каждую ночь наблюдать на небе большое размытое пятно, состоящее из нескольких тысяч звёздных скоплений.

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Чтобы получить такое подробное изображение БМО, космический телескоп «Хаббл» задействовал свою широкоугольную камеру и пять фильтров для выделения различных длин волн света, включая невидимые нами ультрафиолетовый и инфракрасный свет. Затем специалисты по обработке изображений «раскрасили» снимок, наделяя каждый фильтр определенным цветом: ультрафиолетовые волны, например, традиционно определяются синими или фиолетовыми оттенками, а более длинные, типа инфракрасных волн, красными.

Поэтому изображение БМО получилось не только «воздушным», но и очень красочным. Правда, стоит помнить, что через несколько миллиардов лет Большое Магелланово Облако вплотную подберётся к нашему Млечному Пути – а к чему это приведёт, остаётся только гадать.