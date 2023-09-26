Космические силы США пробили дыру в верхних слоях атмосферы. Что теперь будет?

В этом нет ничего страшного.

Ракета, выведшая на орбиту спутник Космических сил США, возможно, пробила дыру в верхних слоях атмосферы Земли.

Компания Firefly Aerospace, заключившая контракт с Космическими силами, запустила одну из своих ракет Альфа с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии 14 сентября. Запуск не разглашался и не транслировался в прямом эфире, что сделало его полной неожиданностью для сообщества исследователей космоса.

На ракете находился спутник Victus Nox Космических сил (в переводе с латыни «покорять ночь»), который будет следить за тем, что происходит в орбитальной среде.

Ракета-сюрприз изначально привлекла внимание после того, как создала огромный шлейф выхлопных газов: его можно было увидеть на расстоянии более 1600 километров. Но после того, как шлейф рассеялся, в небе осталось слабое красное свечение, которое является верным признаком того, что ракета создала дыру в ионосфере.

Ионосфера, в общем значении – это верхний слой атмосферы планеты c высокой концентрацией свободных ионов и электронов, ионизированный ультрафиолетовым и рентгеновским облучением, а также космическими лучами. Ионосфера простирается на расстояние от 80 до 645 километров над поверхностью Земли.

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Это не первая «ионосферная дыра», наблюдаемая в этом году. В июле запуск ракеты SpaceX Falcon 9 создал над Аризоной огромное кроваво-красное пятно, которое можно было увидеть за сотни километров.

Ракета «Альфа» стартует с базы космических сил Ванденберг 14 сентября Фото: Carol Cohn

Ракеты создают ионосферные дыры, когда топливо их вторых ступеней сгорает в средней части ионосферы, на высоте от 200-300 километров над поверхностью Земли. На этой высоте углекислый газ и водяной пар из выхлопных газов ракеты заставляют ионизированные атомы кислорода рекомбинировать или превращаться обратно в нормальные молекулы кислорода. Этот процесс возбуждает молекулы и заставляет их излучать энергию в виде света. Это похоже на формирование полярных сияний, за исключением того, что танцующие огни вызваны солнечным излучением, нагревающим газы, а не их рекомбинацией.

Такие дыры не представляют угрозы для людей и естественным образом затягиваются в течение нескольких часов, поскольку рекомбинированные газы повторно ионизируются.