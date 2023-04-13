Космический аппарат с сочным названием отправят исследовать спутники Юпитера

Ракету-носитель Ariane с аппаратом планируется запустить в космос 13 апреля.
Специалисты компании Arianespace и сотрудники Европейского космического агентства (ESA) завершили подготовку ракеты Ariane 5 — теперь она должна отправить в космос аппарат JUICE , предназначенный для изучения ледяных спутников Юпитера. В названии обыграна аббревиатура Jupiter Icy Moons Explorer, но из самого названия в итоге сложилось английское слово «сок».
Главная цель экспедиции космического зонда JUICE — три крупнейших ледяных спутника Юпитера: Европа, Ганимед и Каллисто. По данным астрономов, под поверхностью этих лун скрываются океаны жидкой воды. При этом задача JUICE — не просто изучить спутники Юпитера, но и оценить, насколько они пригодны для жизни.
Астрономы рассчитали, что JUICE суммарно выполнит два близких пролета рядом с Европой, и по 12 — рядом с Ганимедом и Каллисто. В декабре 2034 года аппарат должен выйти на 500-километровую орбиту вокруг Ганимеда. Изучение спутника Юпитера продлится до конца 2035 года, после чего JUICE врежется в его ледяную поверхность.
Недавно Юпитер назвали рекордсменом по количеству спутников – подтвердилось, что их у газового гиганта 92 штуки.
Ранее сообщалось об открытии специалистов Корнеллского университета (США), которые выяснили, что современные приборы, посылаемые на Марс для сбора и анализа свидетельств существования жизни, возможно, не обладают достаточной чувствительностью для точных оценок.
Такие выводы были получены после того, как биологи при помощи марсоходов изучили дельту Красного камня в пустыне Атакама (Чили). В большинстве случаев спецоборудование не нашло никаких следов жизни в этом районе.
Раскаленная лава на спутнике Юпитера: космический снимок «Юноны»
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