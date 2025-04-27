Космический аппарат сделал снимки астероида-арахиса

Астероиду необычной формы около 150 миллионов лет.
20 апреля состоялось историческое сближение космического аппарата NASA Lucy и астероида (52246) Дональдджохансон, по своей форме подозрительно напоминающему арахис. Углеродистый камень обитает в Главном поясе между Марсом и Юпитером. Изучение его геологии помогает исследователям пролить свет на то, как сформировались планеты в нашей солнечной системе.
Астероид получил своё сложное имя в честь американского палеоантрополога Дональда Джохансона, который первым обнаружил останки женской особи австралопитека афарского «Люси» в 1974 году. Миссия NASA получила имя «Люси» (Lucy) в честь этой окаменелости, которая когда-то позволила ученым получить лучшее представление об эволюции людей. Теперь исследователи надеются, что миссия по изучению далеких астероидов прольет свет на происхождение планет.
Астероид-арахис получил свою форму во время столкновения двух меньших объектов около 150 миллионов лет назад. Сближение показало, что астероид имеет длину около 8 километров (примерно в два раза больше, чем изначально предполагалось) и ширину 3,5 километра в самой обширной точке. В сравнении с троянскими астероидами, изучение которых является основной целью миссии, он довольно миниатюрен. Дональдджохансон вращается вокруг Солнца на расстоянии от 290 миллионов до 420 миллионов километров.
Новое изображение астероида в высоком разрешении является самым подробным когда-либо полученным снимком этого космического камня. Снимок был сделан за 40 секунд до того, как космический аппарат пролетел от Дональдджохансона на расстоянии в 960 километров. Ожидается, что к 2027 году Lucy приблизится к троянским астероидам, которые состоят из того же древнего материала, из которого образовались Юпитер, Нептун и Сатурн. Поэтому их изучение особенно ценно для ученых. Первой важной целью на пути миссии является астероид (3548) Эврибат. По предварительным оценкам, его ширина достигает 64 километров.
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