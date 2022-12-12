Космический корабль «Орион» успешно вернулся на Землю после полета к Луне

Один из главных подготовительных этапов исторической миссии завершился успешно.

Космическая капсула NASA «Орион» благополучно приводнилась в Тихом океане в воскресенье, 11 декабря, завершив миссию «Артемида-1» – более чем 25-дневное путешествие вокруг Луны. Этот полёт – первый шаг к тому, чтобы всего через несколько лет отправить на Луну людей (впервые с 1972 года).

Капсула космического корабля прошла через атмосферу Земли со скоростью около 40 000 км/ч. Экипажа внутри не было, хоть капсула и предназначена для него – астронавтов имитировали специальные манекены. Затем «Орион» раскрыл три больших красно-оранжевых парашюта, и капсула опустилась в море. Как отметили в космическом агентстве, это было идеальное приводнение.

Во время полета вокруг Луны «Орион» преодолел 2,25 миллиона километров и удалился от Земли дальше, чем любой другой космический корабль, предназначенный для перевозки людей.

«Тысячи людей участвовали в этой миссии, которая вдохновляет нас работать вместе, чтобы добиться недостижимых до сих пор космических высот. Это огромная победа NASA, Соединенных Штатов, наших международных партнеров и всего человечества», – Билл Нельсон, администратор NASA.

После приводнения аппарата над ним пролетели вертолеты, не зафиксировав никаких признаков повреждений. После проведения некоторых испытаний «Орион» поднимут на борт корабля ВМС США «Портленд» у побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния.

Во время входа в атмосферу Земли «Орион» выдержал температуру около 2800 °C, что составляет примерно половину температуры на поверхности Солнца. ​Главной целью этой миссии было проверить теплозащитный экран «Ориона».

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Миссия «Артемида», частью которой являлся этот знаковый полёт, должна предоставить исследователям данные, которые будут иметь решающее значение для будущих полетов. Сюда входит информация о состоянии корабля после полета, данные мониторов, измеряющих ускорение и вибрацию, а также работоспособность специального жилета, надетого на манекен в капсуле, чтобы проверить, как защитить людей от радиации во время полета в космосе.

Приводнение капсулы космического корабля Фото: NASA

Некоторые компоненты капсулы пригодятся и для повторного использования в миссии «Артемида-2». Она запланирована на 2024 год – тогда экипаж астронавтов отправится к Луне, но космический корабль пока не будет садиться на поверхность. Ожидается, что вскоре NASA объявит имена выбранных для грядущего полета астронавтов.

Следующий этап миссии – «Артемида-3» – запланирован на 2025 год. Он включает в себя высадку астронавтов на южном полюсе Луны, где исследователи надеются найти водный лед. Это будет первая высадка людей на Луне с 1972 года, когда была закрыта программа «Аполлон».

NASA надеется обеспечить постоянное присутствие человека на Луне и построить базу на поверхности спутника нашей планеты. Обучение людей жизни на Луне должно помочь инженерам разработать технологии для многолетнего путешествия на Марс, которое (при наилучших прогнозах) может состояться в конце 2030-х годов.