Космический телескоп «Евклид» отправил на Землю первые снимки. Учёные довольны

Аппарат призван создать самую большую трехмерную картину неба.

Два прибора «Евклида» сделали свои первые тестовые изображения. Хотя до начала полноценной научной миссии аппарата остается еще несколько месяцев, ученые и инженеры уже уверены, что телескоп и его инструменты работают исправно.

«После более чем 11 лет проектирования и разработки телескопа видеть его первые изображения волнующе и чрезвычайно эмоционально. Это еще более невероятно, когда мы видим здесь всего несколько галактик, запечатленных с минимальной настройкой системы. Полностью откалиброванный "Евклид" в конечном итоге будет наблюдать за миллиардами галактик, чтобы создать самую большую трехмерную карту неба», – Джузеппе Ракка, руководитель миссии «Евклид».

Реклама

Исследователи говорят, что первые изображения телескопа, полученные с помощью инструментов «Евклида» в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне, открывают новую эру в наблюдательной космологии и статистической астрономии. Они знаменуют начало поисков самой природы темной энергии.

Первое изображение, представленное «Евклидом», охватывает участок неба размером не более четверти видимой нами Луны. Прибор Euclid's Near-Infrared Spectrometer and Photometer (NISP) выполняет двойную роль: визуализирует галактики в инфракрасном свете и измеряет количество света, излучаемого галактиками на различных длинах волн. Эта вторая роль позволяет нам напрямую определить, насколько далеко находится каждая галактика.

Объединив информацию о расстоянии с информацией о формах галактик, измеренной инструментами телескопа, мы сможем составить карту того, как галактики распределены по Вселенной и как это распределение меняется со временем. В конечном счете, эта трехмерная карта расскажет астрономам о темной материи и темной энергии.

В течение следующих нескольких месяцев исследователи продолжат проводить все тесты и проверки, необходимые для обеспечения максимально эффективной работы «Евклида».