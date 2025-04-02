Космический телескоп заметил очень странную галактику на заре Вселенной

Орбитальная инфракрасная обсерватория «Джеймс Уэбб» заглянула на расстояние в 33 миллиарда световых лет от нас и удивила многих.

Мощные космические телескопы типа «Джеймса Уэбба» помогают нам больше узнавать о процессе формирования галактик, но иногда подкидывают новых загадок. Изучая галактику JADES-GS-z13-1 на расстоянии примерно в 33 миллиарда световых лет от Земли, астрофизики заметили исходящую от неё странную спектральную линию излучения и были очень удивлены.

Всё дело в том, что JADES-GS-z13-1 имеет красное смещение (redshift) 13,00 – это мера растяжения света галактики по Вселенной в процессе расширения. Цифра 13,0 означает, что сейчас мы видим галактику такой, какой она существовала примерно 330 миллионов лет спустя Большого взрыва. Странность этого звездного скопления заключается в том, что замеченная спектральная линия была определена как Ly-α (Лайман-альфа) или спектральная линия водорода. Увидеть нечто подобное уже на заре Вселенной никто не ожидал.

Галактика JADES-GS-z13-1 при приближении Фото: NASA, ESA, CSA, Brant Robertson, Ben Johnson, Sandro Tacchella, Phill Cargile, Joris Witstok, P. Jak

Долго считалось, что подобную четкую линию излучения водорода можно было наблюдать лишь после того, как густой туман нейтрального водорода, заполнивший Вселенную после Большого взрыва, рассеялся. По представлениям ученых, окончательно процесс рассеивания, или «реионизации» завершился около 12,716 миллиарда лет назад, то есть примерно через миллиард лет после зарождения Вселенной, и уж точно не всего лишь через 330 миллионов лет после этого события. Поэтому исследователей так удивил «луч света галактики, пронзающий завесу тьмы», в процессе наблюдения за JADES-GS-z13-1.

Реклама

«Этот результат был совершенно неожиданным для теорий раннего формирования галактик и застал астрономов врасплох», – заявил Роберто Майолино, один из членов команды, исследовавшей галактику.

Другие участники группы добавили, что были шокированы своим «беспрецедентным» открытием. В чем же причина подобной нестыковки? С одной стороны, исследователи, конечно, могут начать переосмыслять существующие модели физики. С другой, подобную находку можно попробовать объяснить сверхмассивной черной дырой поблизости или скоплением мощных горячих звезд внутри ранней галактики. В любом случае, загадочную JADES-GS-z13-1 стоит ещё поизучать.