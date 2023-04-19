Космический зонд отправил на Землю селфи по пути к Юпитеру

Аппарат находится в начале своего долгого путешествия.

Зонд ESA Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), который находится на пути к Юпитеру, прислал свои первые селфи. Снятые камерой наблюдения JMC1, расположенной в передней части космического корабля, новые изображения показывают Землю и развернутую солнечную батарею JUICE.

JUICE начал свое восьмилетнее путешествие к Юпитеру 4 апреля 2023 года, стартовав с европейского Гвианского космического центра в Куру, Французская Гвиана, на ракете Ariane 5. После облета Земли, Луны и Венеры, чтобы набрать достаточную скорость для достижения пункта назначения в 2031 году, беспилотный зонд на солнечной энергии совершит несколько облетов крупнейших ледяных спутников Юпитера Каллисто, Европы и Ганимеда, прежде чем выйти на орбиту вокруг Ганимеда.

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В настоящее время JUICE развертывает свои приборные штанги и антенны в рамках процесса ввода в эксплуатацию. Космический корабль оснащен двумя камерами наблюдения, JMC1 и JMC2. JMC1 смотрит по диагонали на одну из солнечных батарей, и в ее поле зрения будут находиться развернутые антенны. JMC2 находится на вершине JUICE и предназначена для мониторинга сложного развертывания 16-метровой антенны Radar for Icy Moons Exploration (RIME).

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Снимок камеры JMC1 Фото: ESA

Камера JMC-1 сделала несколько изображений видно, как Земля уходит в черноту космоса. Камера JMC-2 запечатлела неразвернутую антенну RIME. Две камеры монитора также будут отправлять изображения пролетов на пути к Юпитеру. По мере выполнения миссии научная камера с высоким разрешением будет подключаться к сети, чтобы снимать спутники Юпитера крупным планом.