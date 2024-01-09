Космическое фото недели: новейшие снимки Ио, где вечно извергаются вулканы

Снимок спутника Юпитера сделал космический аппарат «Юнона».

Космический корабль «Юнона» сделал самые подробные и близкие снимки Ио с тех пор, как аппарат «Галилео» пролетал около этого спутника Юпитера в 2001 году. Пролетая всего в 1500 километрах от Ио, «Юнона» сделала шесть изображений испещренной вулканами поверхности спутника. На снимках также можно заметить «сияние Юпитера» – солнечный свет, отраженный от облаков газового гиганта на поверхность Ио.

Ио – довольно занятный спутник размерами немногим больше нашей Луны. Это – самое вулканическое место в Солнечной системе. Поверхность Ио усеяна озерами лавы и сотнями вулканов, и часть из них постоянно извергается, отправляя сернистые шлейфы на сотни километров в высоту.

Это происходит из-за близости Ио к Юпитеру, вокруг которого спутник обращается каждые 42 часа. Орбита Ио вокруг Юпитера представляет собой эллипс, а это означает, что гравитационное влияние Юпитера меняется, также меняя форму Ио по мере вращения спутника. Все это приводит к беспокойной гравитационной среде. В свою очередь, на Ио оказывают собственное влияние другие галилеевы спутники – Каллисто, Европа и Ганимед. Это создает фрикционный нагрев крошечного спутника, который плавит его внутренности, а они затем извергаются повсюду по поверхности Ио.

Такое своеобразное гравитационное перетягивание каната, вероятно, приводит к образованию бурного океана магмы под каменистой поверхностью Ио. А это уже вызывает извержения вулканов, которые на несколько порядков мощнее, чем на Земле.

Ученые-планетологи надеются, что новые снимки покажут, чем отличаются вулканы Ио, как часто они извергаются, насколько они яркие и горячие, и как активность Ио связана с потоком заряженных частиц в магнитосфере Юпитера.

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Снимок, сделанный «Юноной» в декабре 2023 года Фото: NASA

Это первый из двух очень близких пролетов возле Ио. Следующий запланирован на 3 февраля, когда «Юнона» снова окажется на расстоянии в 1500 километров от вулканического спутника.

Правда, астрономы опасаются, что система обработки изображений «Юноны», JunoCam, не прослужит достаточно долго. По данным NASA, JunoCam серьезно пострадала от радиации после 56 пролетов вокруг Юпитера с момента прибытия на орбиту планеты в 2016 году. В декабре инженеры использовали встроенный нагреватель «Юноны» для восстановления камеры, однако неизвестно, как долго это будет помогать.

Планируется, что «Юнона» будет выведена с орбиты Юпитера в сентябре 2025 года.