«Космическое преступление»: астрономы впервые заметили как планета поглощает звезду

Небесный инцидент произошел в 12 тысяч световых лет от Земли.

В 2020 году астрономам удалось заметить, как далекая звезда поглотила одну из своих планет, по размеру напоминающую Юпитер, прямо на орбите. Событие произошло в Млечном пути и получило название ZTF SLRN-2020.

Но благодаря дальнейшим наблюдениям телескопа «Джеймса Уэбба», исследователям удалось установить, что всё не так просто, как казалось на первый взгляд. Планета действительно оказалась поглощена своим светилой примерно в 12 тыс. световых лет от нас, но вовсе не потому, что звезда начала бездумно расширяться в её сторону.

Вместо этого, она словно притянула к себе очень близко вращавшуюся планету, которая затем врезалась в неё, создав яркую вспышку оптического света – именно её и зафиксировал земной телескоп. Ранее астрономам не удавалось застать поглощение планеты звездой прямо «на месте преступления».

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Художественная иллюстрация наблюдения за событием поглощения планеты через уменьшение её орбиты Фото: NASA, ESA, CSA, R. Crawford (STScI)

Ученые изначально предполагали, что в момент планетарного поглощения звезда находилась на стадии красного гиганта – то есть на своей финальной стадии жизни и в процессе раздувания (Солнце ожидает подобный сценарий примерно через 5 миллиардов лет, когда оно поглотит ближайшие планеты на своем пути). Но данные телескопа это не подтвердили: судя по отсутствию инфракрасных длин волн, звезда ZTF SLRN-2020 не дошла до стадии красного гиганта. Значит ближайшая планета действительно сама начала тянуться к светилу в процессе орбитального распада, меняя свою орбиту.

Предполагается, что весь процесс гибели планеты занял не более нескольких месяцев. В момент поглощения ядром звезды произошел резкий выброс планетарного материала, который и заметили ученые в 2020 году. Правда, как показало последнее исследование, в тот момент трактовали они это события не совсем верно.