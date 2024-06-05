Космонавт впервые в истории провел тысячу суток в космосе

Рекорд поставил командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

5 июня 2023 года командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко стал первым в истории человечества, кто провел в общей сложности тысячу суток на околоземной орбите.

«Сегодня в 00:00:20 по московскому времени космонавт государственной корпорации «Роскосмос» Олег Кононенко, находящийся на Международной космической станции, впервые в мире достиг отметки в 1000 полных суток космических полетов», — сообщили в Роскосмосе.

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В настоящее время командир отряда космонавтов находится в своем пятом космическом полете. 4 февраля он превзошел рекорд российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий (с 1998 по 2015 годы) провел в космосе в общей сложности 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. В июне Кононенко отметит в космосе свое 60-летие, а по завершении годовой экспедиции его суммарный налет составит 1110 суток.

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР (ныне Туркменабат, Туркмения). Его первый полет в космос состоялся в апреле 2008 года, когда он отправился на МКС на корабле «Союз ТМА-12». После своего первого полета на станцию космонавту было присвоено звание Героя Российской Федерации и летчика-космонавта РФ.

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