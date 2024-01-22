Крохотные черные дыры могут изменить орбиту нашей планеты

Но волноваться пока не стоит.

Новое исследование предполагает, что некоторые из древнейших черных дыр во Вселенной регулярно (примерно раз в десятилетие) заглядывают в наши «космические окрестности», пролетая мимо. И если ученые смогут их обнаружить, то найдут первое доказательство, что такие черные дыры могут составлять темную материю.

Согласно гипотезе астрономов, так называемые первичные черные дыры (ПЧД) образовались в начале времён, когда Вселенная стала расширяться сразу после Большого взрыва. В зависимости от того, когда именно возникли эти чёрные дыры, их массы могут варьироваться в громадном диапазоне – от одной стотысячной массы скрепки до массы 100 000 солнц.

Но некоторые ученые полагают, что некоторые ПЧД (с массой астероида) могут быть особенно важными, потому что могут состоять в основном из загадочной темной материи. В новом исследовании говорится, что первичная чёрная дыра малой массы теоретически может столкнуться с Землей и уничтожить нашу планету.

«Если ПЧД пролетает мимо планеты, то эта планета начинает слегка раскачиваться вокруг траектории, по которой она двигалась до этого», – пишут исследователи.

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Это означает, что расстояния планет от Солнца (и от нас) со временем изменятся под воздействием ПЧД. Измерение таких периодических колебаний расстояния поможет выявить возможное прохождение ПЧД поблизости.

Чтобы прийти к такому выводу, исследователи сначала подсчитали, насколько близко небольшая чёрная дыра должна будет пролететь мимо объекта в Солнечной системе, чтобы изменить его движение. Они обнаружили, что это расстояние может быть очень большим – до нескольких астрономических единиц.

Используя данные о положениях планет и некоторых спутников из базы данных JPL Horizons (в которой записаны положения еще одного миллиона объектов Солнечной системы), исследователи выполнили моделирование, чтобы рассчитать, как изменятся траектории планет или спутников, предполагая наличие ПЧД с приблизительной массой астероида на расстоянии двух астрономических единиц от солнца. Оказалось, что в течение нескольких лет орбиты планет и спутников могли бы отклониться на несколько сантиметров или даже метров.

Однако фактическое обнаружение этих колебаний и подтверждение того, что они являются результатом пролета ПЧД, будет чрезвычайно сложной задачей. Даже если бы траектории определенных космических объектов изменились, астрономы не смогли бы сказать, произошло ли это из-за ошибки прибора или из-за чёрной дыры. По словам исследователей, необходимо более точное моделирование и более качественные наблюдения.