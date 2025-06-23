Крупнейший в мире телескоп передал астрономам свои первые снимки

В обсерватории имени Веры Рубин в Чили заработал самый мощный телескоп с широчайшим углом обзора: теперь земляне смогут взглянуть на Вселенную в мельчайших подробностях.

Астрономы получили первые снимки ночного неба от крупнейшего в мире телескопа на вершине пика Эль-Пеньон в Чили. Строительные работы велись в обсерватории имени Веры Рубин более десятилетия. Наконец, 23 июня были опубликованы первые изображения Вселенной, запечатленные телескопом. И они потрясают.

В объективе телескопа – миллионы сверкающих галактик, газовые облака на расстоянии тысячи световых лет от нас и завораживающие туманности. Новые изображения были получены всего за 10 часов наблюдений и впечатляют своей четкостью, достигнутой благодаря широкому полю обзора и быстрой смене кадров. Сотрудники обсерватории говорят, что эти снимки символизируют начало новой эры в астрономии.

Небольшой фрагмент Скопления Девы; на переднем плане яркие звезды галактики Млечный Путь Фото: NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory

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Всего за несколько часов работы обсерватория обнаружила более 2,000 новых астероидов. Предполагается, что с помощью нового телескопа уже через пару лет астрономы смогут вычислить миллионы новых объектов. На это у ученых ранее уходили целые десятилетия.

Среди опубликованных изображений: тройная туманность Триффид (M20) и туманность Лагуна (M8) в созвездии Стрельца на расстоянии нескольких тысяч световых лет от Земли. Ученым также впервые удалось сделать снимок скопления Девы – оно состоит сразу из нескольких тысяч разных галактик. А «на десерт» исследователи приготовили видео-тизер, представивший панораму сразу из 10 миллионов галактик, объединив около 1100 изображений новой обсерватории.