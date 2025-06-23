В обсерватории имени Веры Рубин в Чили заработал самый мощный телескоп с широчайшим углом обзора: теперь земляне смогут взглянуть на Вселенную в мельчайших подробностях.
Астрономы получили первые снимки ночного неба от крупнейшего в мире телескопа на вершине пика Эль-Пеньон в Чили. Строительные работы велись в обсерватории имени Веры Рубин более десятилетия. Наконец, 23 июня были опубликованы первые изображения Вселенной, запечатленные телескопом. И они потрясают.
В объективе телескопа – миллионы сверкающих галактик, газовые облака на расстоянии тысячи световых лет от нас и завораживающие туманности. Новые изображения были получены всего за 10 часов наблюдений и впечатляют своей четкостью, достигнутой благодаря широкому полю обзора и быстрой смене кадров. Сотрудники обсерватории говорят, что эти снимки символизируют начало новой эры в астрономии.
Всего за несколько часов работы обсерватория обнаружила более 2,000 новых астероидов. Предполагается, что с помощью нового телескопа уже через пару лет астрономы смогут вычислить миллионы новых объектов. На это у ученых ранее уходили целые десятилетия.
Среди опубликованных изображений: тройная туманность Триффид (M20) и туманность Лагуна (M8) в созвездии Стрельца на расстоянии нескольких тысяч световых лет от Земли. Ученым также впервые удалось сделать снимок скопления Девы – оно состоит сразу из нескольких тысяч разных галактик. А «на десерт» исследователи приготовили видео-тизер, представивший панораму сразу из 10 миллионов галактик, объединив около 1100 изображений новой обсерватории.
Обсерватория Веры Рубин названа в честь выдающейся американской учёной и астронома Веры Рубин (1928 – 2016), которая всю свою жизнь посвятила исследованию космоса. Благодаря её научным изысканиям подтвердилась гипотеза о тёмной материи.
Читайте также
Крупнейший в мире телескоп передал астрономам свои первые снимки
«Вояджеры» столкнулись со «стеной огня» на краю Солнечной системы
Названо критичное количество запусков ракет для нашей атмосферы
Откуда на Марсе взялись эти чёрные щупальца?
Молодые звезды окружены льдом в открытом космосе: получено подтверждение