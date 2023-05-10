Кто спрятался на снимке Солнца?

На этой фотографии скрывается незаметная, но любопытная деталь. Попробуйте ее обнаружить.

Фотограф Эндрю Маккарти использовал три телескопа и потратил 12 часов на создание необычной фотографии Солнца. То, что вы видите на снимке, может выглядеть как один кадр, но на самом деле это мозаика из тысяч изображений.

На фотографии нашей Звезды отчетливо видно массивное солнечное пятно чуть выше центра, но чуть ниже можно заметить еще одно тёмное пятно. И никакого отношения к Солнцу оно не имеет. Вот вам подсказка:

Что-то странное внизу солнечного пятна. Листайте галерею вправо, если так и не догадались Фото: Andrew McCarthy

На увеличенном изображении можно рассмотреть очертания Международной космической станции. Кажется, как будто она находится на раскаленной поверхности Солнца, но на самом деле она находится на своем обычном месте – на высоте 408-420 км над Землей.

МКС облетает нашу планету 16 раз в сутки. И если отправиться в правильное место с правильным телескопом, вы сможете увидеть, как она пролетает прямо у вас над головой. Для наблюдателя с Земли станция проносится по диску Солнца всего за несколько миллисекунд. Именно этот момент сумел уловить Маккарти. Для создания изображения ему потребовался идеальное сочетание тайминга, точной физики и упорство в своем желании сделать кадр.

Космическая станция часто проходит между Землей и Солнцем, но для того, чтобы сделать хороший снимок, Маккарти нужно было, чтобы она была прямо над его головой.

«В противном случае космическая станция будет ниже на горизонте и меньше», – Эндрю Маккарти.

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Фотограф отметил даты и точное время, когда станция пролетит над ним в пустыне Аризоны – примерно в двух часах езды от его дома. При первой же возможности он погрузил свое тяделовесное оборудование и выехал в нужное место. Небо было чистым, так что Маккарти был готов создать редкий снимок.

Но в момент прохождения МКС – менее чем за полсекунды до пересечения Солнца – нашу звезду загородило блуждающее облако, заблокировав обзор.

Маккарти попробовал еще раз на следующий день. На выезде у него взорвалась автомобильная шина. Но его это не остановило. Он заменил шину, надеясь, что остальные продержатся еще немного, и вернулся в пустыню снова.

По словам Маккарти, в тот день стояла 37-градусная жара. Он установил свое оборудование на обочине дороги и был наготове. Поле зрения телескопов было небольшим, поэтому ему пришлось сделать сотни маленьких снимков каждой части солнечной поверхности. Он собрал их в одну мозаику, чтобы получить результат.

«Под ярким солнцем я смотрел на экран ноутбука и просто пытался понять, куда я должен направить свой телескоп», – Эндрю Маккарти.

Фотограф использовал солнечные пятна как визуальную подсказку, зная, что космическая станция пройдет прямо перед ними. На заднем плане Маккарти хотел запечатлеть огненное буйство хромосферы Солнца – это тонкий слой плазмы между его видимой поверхностью (фотосферой) и самым внешним слоем его атмосферы (короной). В этом слое плазма достигает температуры кипения выше 5 500 градусов по Цельсию – настолько горячей, что водород начинает излучать красноватый свет.

Чтобы исполнить задумку, Маккарти понадобилось три телескопа, которые делали около 230 изображений в секунду. В итоге усилия фотографа увенчались успехом, но на этом он не остановится.

«С точки зрения композиции, я думаю, что как художник я могу добиться большего успеха в том, как я сделал последний кадр. Поэтому я собираюсь сделать еще один, и я думаю, что он будет еще лучше», – заключает Маккарти.

Кстати, не менее зрелищное фото транзита МКС по диску Солнца сумела сделать участница нашего фотохостинга Ольга Семисотова (загляните в её альбом, там ещё много космических снимков):