Кто виноват в исчезновении облаков на Нептуне? Теперь мы знаем

Недавнее исследование предполагает связь между солнечными циклами и атмосферой восьмой планеты Солнечной системы.

Каждая планета Солнечной системы имеет свои уникальные черты. На Земле есть аквамариновые океаны, на поверхности Юпитера происходят мощные бури, а Сатурна – сияющие кольца. Своя особенность есть и у Нептуна – во всяком случае, была раньше. Это облака. Однако сейчас – впервые за три десятилетия – на Нептуне нет никакой облачности.

Известно, что облачный покров Нептуна имеет приливы и отливы. Но с октября 2019 года астрономы видят там только одно тонкое белое пятно, дрейфующее вокруг южного полюса планеты.

«Мы впервые видим такое. Там просто ничего нет. Что происходит?», – задается вопросом Имке де Патер, астроном из Калифорнийского университета в Беркли.

Чтобы раскрыть «дело об исчезнувших облаках», астрономы-расследователи просмотрели изображения Нептуна за последние 30 лет в ближнем инфракрасном диапазоне, сделанные с помощью наземных обсерваторий и космического телескопа «Хаббл». В исследовании, опубликованном в журнале Icarus, Де Патер и ее коллеги назвали главного подозреваемого в пропаже облаков: Солнце.

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Мимо Нептуна проходил только один космический корабль – «Вояджер-2» в 1989 году. Поэтому мы до сих пор знаем не так уж много об этой планете, в том числе о природе ее необычных углеводородных облаков.

Пока к Нептуну не отправится еще один космический аппарат, астрономы должны полагаться на телескопы, чтобы раскрыть секреты планеты. Исследователи объединили изображения, сделанные «Хабблом», обсерваторией Кека на Гавайях и обсерваторией Лик в Калифорнии, чтобы создать фотоальбом Нептуна с 1994 года. А затем они сравнили его с солнечными циклами.

Солнце проходит через циклы гиперактивности и спокойствия продолжительностью от восьми до четырнадцати лет: они обусловлены повторяющейся инверсией магнитного поля нашей звезды. Эти циклы, судя по всему, усиливаются и утихают синхронно с облачным покровом на Нептуне. В 2002 и 2015 годах, например, Нептун демонстрировал бесчисленное множество облаков, оба раза следовавших за пиком солнечной активности. Считается, что «бомбардировка» ультрафиолетом вызывает образование облаков в небе планеты.

«То, что ультрафиолетовое излучение Солнца может определять структуру облаков Нептуна, подобно дирижеру оркестра, дающему указания одинокому скрипачу, находящемуся на расстоянии 4,5 миллиарда километров, – еще одна иллюстрация того, что наша звезда является гегемоном Солнечной системы, даже в самых отдаленных ее уголках», – Грант Тремблей, астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, не принимавший участия в исследовании.

Но нескольких солнечных циклов недостаточно, чтобы понять механизм, создающий эти облака, и они не могут подтвердить, что корреляция между ними представляет собой причинно-следственную связь. Ученые с нетерпением ждут следующего солнечного максимума, прогнозируемого на 2025 год, и им любопытно посмотреть, не расцветут ли снова облака на планете вскоре после этого.