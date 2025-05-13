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Куда в итоге упала советская станция «Космос-482»?

Куда в итоге упала советская станция «Космос-482»?

«Венера-8» — автоматическая межпланетная станция, дублирующая станцию «Космос-482» по конструкции, составу бортовых систем и научной аппаратуре

Аппарат сошел с орбиты и упал в Индийский океан.

Советский аппарат «Космос-482» сошел с орбиты и, как и прогнозировалось, упал в Индийский океан — об этом сообщили в «Роскосмосе». Аппарат вошел в плотные слои атмосферы 10 мая в 9:24 (мск) в 560 километрах западнее острова Средний Андаман.

«Космос-482» — часть советской программы по исследованию Венеры. В рамках этой программы в частности были получены первые снимки поверхности планеты. Однако этому аппарату не повезло: он стартовал в 1972 году с космодрома Байконур и должен был сесть на Венере, но не смог покинуть орбиту Земли. Из-за этого космическая станция застряла на орбите на долгие 50 с лишним лет, и только в этом году начал сходить с орбиты. 

Ранее эксперты предупредили, что спутники Starlink могут кого-нибудь убить.

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