Куда в итоге упала советская станция «Космос-482»?

«Космос-482» — часть советской программы по исследованию Венеры. В рамках этой программы в частности были получены первые снимки поверхности планеты. Однако этому аппарату не повезло: он стартовал в 1972 году с космодрома Байконур и должен был сесть на Венере, но не смог покинуть орбиту Земли. Из-за этого космическая станция застряла на орбите на долгие 50 с лишним лет, и только в этом году начал сходить с орбиты.