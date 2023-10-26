«Лабиринт ночи»: посмотрите на потрясающий каньон на Марсе

Ролик был создан в честь 20-летия миссии Mars Express.

Новое захватывающее видео позволяет зрителям пролететь над огромным марсианским «Лабиринтом ночи» – систему чрезвычайно крутых долин, растянувшихся на 30 километров. На видео, опубликованном Европейским космическим агентством (ЕSА), вы можете рассмотреть кратеры, обломки огромных оползней и дюны из песка на Красной планете.

На видео также показаны любопытные геологические особенности, называемые грабенами, которые являются признаком тектоники плит. Эти «растяжки» представляют собой части марсианской коры, которые были напряжены и растрескались из-за вулканической активности.

Учёные исследует Марс с использованием данных европейского спутника Mars Express, который прибыл на Красную планету в декабре 2003 года и с тех пор постоянно делает снимки Красной планеты. Миссия внесла огромный вклад в наши знания о геологии и атмосфере Красной планеты.

Недавно команда Mars Express собрала ряд изображений воедино и создала захватывающее видео «Лабиринта ночи» в честь 20-летия миссия.

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Все материалы были созданы на основе изображений, полученных стереокамерой высокого разрешения орбитального аппарата. С помощью Mars Express также удалось картографировать поверхность планеты в 3D, обеспечивая глубину топографии, показанной на видео.

На Земле тоже существует такая тектоника плит, поэтому на ней есть грабены, подобные тем, что показаны на видео. Такую же систему можно увидеть в Долине Смерти на нашей планете.