Луна медленно уползает от нашей планеты. Потеряет ли Земля свой естественный спутник?

Если коротко, то нет.

В то время как орбита Луны кажется удивительно правильной, естественный спутник на самом деле медленно удаляется от Земли. Учитывая это, неужели Земля в будущем потеряет Луну?

Это дрейфование происходит из-за гравитационных эффектов, которые Луна и Земля оказывают друг на друга. Гравитационное притяжение Луны оказывает влияние на цикл отливов и приливов в мировых океанах. И Земля также оказывает влияние на Луну.

Мадлен Брум, астрофизик из Калифорнийского университета в Санта-Круз, объясняет, что во времена формирования Луны скорость вращения Земли была значительно выше. Брум говорит, что из-за гравитационно взаимодействующих систем, общих для Луны и Земли, полный угловой момент должен оставаться одинаковым для них двоих. Угловой момент относится к энергии, которую содержит вращающийся объект. Более высокие скорости вращения означают, что угловой момент выше, и наоборот.

Однако Брум добавляет, что скорость вращения – не единственный фактор, влияющий на угловой момент. Расстояние от центра системы также важно. Нахождение дальше соответствует более высокому угловому моменту, а нахождение ближе приводит к более низкому угловому моменту.

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Ученые также изучают скорость, с которой Луна отдаляется от Земли. Они смогли это сделать благодаря отражающим панелям, которые были установлены во время миссий «Аполлон». В течение более пяти десятилетий исследователи направляли лучи с Земли на такие зеркала. Они также измерили время, которое потребовалось им, чтобы уловить отраженные импульсы. Специалисты подсчитали, что Луна удаляется от Земли со скоростью примерно 3,8 сантиметра в год.

Однако исследователи отмечают, что, несмотря на этот очевидный дрейф, Луне и Земле может потребоваться только время и пространство, чтобы решить проблему. Согласно их выводам, примерно через 50 миллиардов лет Луна перестанет дрейфовать и будет иметь стационарную и стабильную орбиту. Когда это произойдет, Луна и Земля в конечном итоге окажутся привязанными друг к другу.

Однако, примерно через пять миллиардов лет Солнце начнет умирать. В конечном итоге оно раздуется и станет огромной красной звездой, что может привести к нарушению связи между системами Земли и Луны. К этому времени, если Луна продолжит дрейфовать с ее нынешней скоростью, она продвинется примерно на 189 000 километров, когда Солнце поглотит ее.

Это говорит о том, что Луна и Земля не отделяются друг от друга. Однако есть еще одна нерешаемая проблема: Солнце поглотит их обоих.