Луна от нас что-то скрывает внутри. Это сможет объяснить её загадочные вихри

Исследователи считают, что причина может быть в «намагничивающей» магме

Наш спутник знаменит своей переливающейся сероватой гаммой, но даже с помощью обычного телескопа можно заметить, что некоторые её участки разительно отличаются по яркости от остальной поверхности.

Эти светлые пятна, известные как лунные вихри или детали альбедо, по сей день вызывают вопросы об источнике их происхождения. Самое знаменитое из них, вихрь Рейнер Гамма, простирается на 70 километров вдоль поверхности спутника.

Изображение Рейнер Гамма, полученное широкоугольной камерой Лунного орбитального зонда Фото: LRO WAC - Lunar Reconnaissance Orbiter Wide Angle Camera Global Mosaic / Wikimedia Commons

Всё дело в том, что в отличии от Земли, у нашего спутника нет защиты от солнечной радиации в виде собственного магнитного поля, поэтому со временем поверхность Луны темнеет под воздействием солнечных ветров (словно человек, который забыл намазаться защитным кремом). Но вот какие-то из областей Луны видимо всё-таки остаются под защитой мини-магнитных полей – в этих местах зачастую и возникают лунные завихрения, хотя не все породы внутри них являются природными отражателями солнечного излучения.

Одна из существующих гипотез гласит, что эти аномальные пятна возникают как следствие столкновения с метеоритами, из-за которых образуются заряженные частицы пыли, создающие локальные магнитные барьеры.

Но не все с этим полностью согласны.

Учёные из Университет Вашингтона в Сент-Луисе верят, что явление вихрей можно объяснить, смотря не вверх, а вглубь нашего спутника. Судя по их последнему исследованию, там может скрываться особенная «намагничивающая» сила, которая и отклоняет заряженные солнечные частицы, тем самым избегая затемнений.

Этой силой может являться магма.

Эксперимент с «намагничиванием»

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«Другая теория заключается в том, что под поверхностью Луны есть лава, которая медленно остывает в магнитном поле и создает магнитную аномалию», - объясняет планетолог Майкл Кравчински, соавтор исследования на тему лунных вихрей.

Миллиарды лет назад Луна была охвачена бурной вулканической активностью – следы этих процессов можно заметить по сей день благодаря радиолокационному обнаружению остывшей магмы.

Кравчински и его команда использовали модель темпов остывания магмы и применили её на титанистом железняке – минерале также известном как ильменит. Выбор пал на этот материал, так как он распространён на Луне и также встречается в вулканических породах.

Результат эксперимента показал, что при правильных условиях, медленное остывание ильменита действительно может стимулировать зёрна металлического железа и железоникелевых сплавов (которые есть в коре и верхней мантии Луны) создавать собственные магнитные поля.

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Этот эффект и объясняет наличие магнитных областей, порождающих лунные вихри. Важно отметить, что чтобы подобная магнитная аномалия действительно стала реальностью, магма под поверхностью Луны должна обладать высоким содержанием титана.

По словам учёных, образцы поверхностной лавы, ранее добытые на Луне, уже показали, что подобная «намагничивающая» реакция действительно может иметь место. Но до правды придётся в прямом смысле «докопаться» – взять образцы из глубины лунной поверхности. Это станет возможно в будущем, когда луноход NASA доберётся до вихря Рейнера Гамма в 2025 году.