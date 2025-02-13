Луна под угрозой! Её включили в список угрожаемых объектов культурного наследия

В список, разработанный Всемирным фондом памятников (WMF), также вошли древний город Антакья в Турции и полуостров Ното в Японии, пострадавшие от землетрясений.
Впервые в истории Луну включили в список угрожаемых объектов культурного наследия Всемирного фонда памятников (WMF). Причиной назвали нарастающую коммерческую активность на спутнике.
Американская космическая компания SpaceX в последнее время с энтузиазмом наращивает своё присутствие на поверхности Луны: в прошлом месяце туда отправилось сразу несколько луноходов. Глава компании Илон Маск не планирует на этом останавливаться. Не отстают и другие страны: например, в Индии планируют создать свою лунную орбитальную станцию, а в Китае изобретают специальные кирпичи для строительства жилых домов на Луне.
Помимо официальных государственных миссий на Луну, запланированных разными странами в следующие годы, на спутнике ожидают прибытие и частных космических туристов. В WMF беспокоятся, что такая активная деятельность будет губительна для культурных и исторических «артефактов», запечатлевших первые человеческие шаги на поверхности Луны – включая следы самих астронавтов.
«Сохранение лунного наследия предотвратит ущерб от нарастающей частной и государственной деятельности в космосе, гарантируя, что эти артефакты сохранятся для будущих поколений», – отметила президент и генеральный директор WMF Бенедикт де Монлор.
Помимо спутника в обновленный список WMF из 25 пунктов попали и «земные» объекты, вызывающие беспокойство из-за военных действий или природных катаклизмов: историческая структура Газы, доиспанская дорожная система в Андах, Старый город Ламу в Кении, остров Мозамбик и другие.
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