Марс был «планетой рек»: Curiosity нашел новые доказательства

Благодаря сочетанию изображений, полученных марсоходом, сканированию осадочных пород под Мексиканским заливом на Земле и компьютерному моделированию, геологи идентифицировали древние, разрушенные эрозией остатки рек в ряде кратеров на Марсе.

Данные, собранные марсоходом Curiosity в кратере Гейла, большом ударном бассейне на поверхности Марса, предоставляют дополнительные доказательства того, что когда-то на Красной планете было множество рек. Возможно, они даже были более распространены, чем считалось ранее.

«Мы находим доказательства того, что Марс, вероятно, был речной планетой», – говорит Бенджамин Карденас, геолог из Университета штата Пенсильвания.

На Земле реки участвуют во множестве процессов – от распределения химических элементов и круговорота питательных веществ до влияния донных отложений на экосистемы. Вот почему ученые рассчитывают, что обнаружение новых свидетельств существования древних рек на Марсе может стать важной вехой в поисках признаков жизни на Красной планете.

«Наше исследование показывает, что на Марсе могло быть гораздо больше рек, чем считалось ранее, что, безусловно, дает более оптимистичный взгляд на древнюю жизнь на Марсе. Мы предлагаем видение Марса, в котором большая часть планеты когда-то имела подходящие условия для жизни», – Бенджамин Карденас.

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Конкретные формы рельефа, выявленные в данных марсохода Curiosity, называемые «уступами и носиками», находятся внутри многочисленных небольших кратеров, но до сих пор не были признаны отложениями, образованными проточной водой. Они представляют собой чередование крутых склонов, неглубоких «уступов» и укороченных хребтов, называемых «носиками».

О существовании рек на Марсе было известно с тех пор, как первый космический корабль «Маринер-9», вышедший на орбиту Марса, сделал снимки пересохших речных каналов и пойм на поверхности Красной планеты. Различные марсоходы также обнаружили минералогические доказательства в виде серосодержащих соединений, которые образуются в воде. Марсоходы и орбитальные аппараты также показали учёным хребты, образованные отложениями в речных руслах возрастом миллиарды лет.

Формы рельефа, выявленные в данных марсохода Curiosity Фото: NASA

Однако обнаружение новых форм рельефа позволяет предположить, что реки на Марсе были даже более распространены, чем мы думали. Эти формы образуются, когда осадочный материал, отложенный в руслах рек, впоследствии размывается преобладающими ветрами.

Подозревая их водное происхождение, Карденас и его коллега Кейтлин Стейси обучили компьютерную модель сравнивать изображения Curiosity с такими формами рельефа внутри кратеров с трехмерными сканами слоев осадочной породы на морском дне под Мексиканским заливом. Затем компьютерная модель смогла смоделировать эрозию отложений, оставленных реками, с образованием именно таких форм рельефа. Так ученые сделали вывод, что рельеф Марса в изученной области образован реками. И это позволяет им дальше строить гипотезы о структуре водной массы внутри кратера Гейла.