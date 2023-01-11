Марсианский кратер оказался забит драгоценными камнями. Там может быть жизнь?

Ученые отыскали на Красной планете опал.

Ученые часто сосредотачиваются на воде при поиске признаков внеземной жизни, потому что она имеет решающее значение для живущих организмов, которые мы знаем. Но поскольку жидкой воды на Марсе больше нет, исследователи ищут геологические признаки того, что она хотя бы когда-то существовала. И эти признаки они нашли в горных породах и почве Красной планеты.

Исследователи заметили важную улику несколько лет назад вокруг разломов на марсианской поверхности. Некоторые из этих разломов окружали «ореолы» более светлой породы, которые, как обнаружили ученые, должны быть богаты опалом. В свою очередь, чтобы образовался опал, богатые кремнеземом породы должны взаимодействовать с водой.

Теперь исследователи изучили обширный архив изображений марсохода Curiosity и обнаружили, что эти ореолы, богатые опалом, не изолированы. Скорее всего, они разбросаны по всему кратеру Гейла – древнему дну озера шириной 154 километра, которое Curiosity исследовал с момента начала своей миссии в 2012 году.

«Наш новый анализ архивных данных показал поразительное сходство между всеми ореолами разломов, которые мы наблюдали намного позже в ходе миссии. Увидеть, что эти сети разломов были когда-то так распространены и, вероятно, переполнены опалом, было невероятно», – Трэвис Габриэль, физик-исследователь из Геологической службы США.

Как все начиналось

Габриэль и его коллеги изучали старые снимки, сделанные Curiosity вокруг кратера Гейла, и заметили на снимке, сделанном намного раньше в ходе миссии, светлый ореол скалы, окружающий разлом. Этот ореол выглядел почти так же, как ореолы, обнаруженные совсем недавно.

Данные прибора Curiosity ChemCam, который анализирует породы с помощью изображений и спектрометрии, показали, что недавно изученные легкие породы, вероятно, содержали богатые кремнеземом опалы.

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Чтобы подтвердить химический состав этих пород, команда Габриэля провела дополнительный анализ другого набора ореолов разломов в другом месте внутри кратера, называемом буровой площадкой Лубанго.

Они выяснили, что более светлые ореолы на земле действительно содержат опал, как и другие участки вокруг кратера Гейла. Эти данные, наряду с фотографиями ореолов разломов, сделанными раньше в ходе миссии, говорят исследователям, что вода должна была существовать повсюду в кратере Гейла в более поздней истории Красной планеты.

«Учитывая обширную сеть разломов, обнаруженных в кратере Гейла, разумно ожидать, что эти потенциально пригодные для жизни подповерхностные условия распространились и на многие другие области кратера Гейла и, возможно, на другие регионы Марса. Эта среда должна была сформироваться задолго до того, как высохли древние озера в кратере Гейла», – Трэвис Габриэль.

По словам ученых, это свидетельствует о важном новом факте: вода, вероятно, сохранялась в кратере Гейла еще долгое время после того, как озеро на его месте испарилось. А значит, и жизнь там могла просуществовать намного дольше.