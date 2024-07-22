Марсоход на Красной планете наткнулся на месторождение серы

Находка произошла случайно, когда планетоход «Кьюриосити» раздавил один из камней во время блуждания по закоулкам Марса.

Мало кто ожидал, что ничем не примечательный камень, на который «Кьюриосити» наедет своей 899-килограммовой тушей во время обходы планеты, обнажит перед миром жёлтые кристаллы элементарной серы (в самородной кристаллической форме известные как brimstone).

Фото: NASA

То, что на Марсе полно сульфатов - солей, образующихся когда сера в форме соединения смешивается в воде с другими минералами - для учёных не новость. Но в чистой элементарной форме серу на Марсе до этого земляне не встречали. Более того, само место, где марсоход совершил свою «серную» находку, канал Гедиз-Валли, просто усыпан камнями, внешне похожими на тот, что был раздавлен, по словам учёных проекта «Кьюриосити». Есть вероятность, что многие из них содержат подобный сюрприз.

«Найти поле камней, сделанных из чистой серы, — это как найти оазис в пустыне», — комментирует находку Эшвин Васавада из Лаборатории реактивного движения НАСА.

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Сама по себе находка серы в чистом виде поднимает перед учёными множество вопросов о геологической истории красной планеты - ведь этот элемент для жизни необходим. Сульфаты образуются после испарения воды - что уже само по себе может многое рассказать об истории выветривания жидкости на Марсе. Но вот для образования кристаллической формы серы необходим набор условий, который для Гедиз-Валли не свойственен (по крайней мере, по нашим ограниченным знаниям).

«Этого не должно быть там, поэтому теперь нам нужно это объяснить. Открытие странных и неожиданных вещей — вот что делает исследование планет таким захватывающим», - добавил Васавада.

Скорее всего, на поверхности четвёртой от Солнца планеты существует некий процесс, который нам на Земле неизвестен. Поэтому «Кьюриосити», который уже просверлил отверстие в одной из скал канала и взял образец для химического анализа, продолжает дальше свою важную исследовательскую миссию.