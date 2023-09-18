Perseverance сделал пригодный для дыхания кислород на Марсе

Количества произведенного кислорода достаточно, чтобы взрослый человек мог выжить на Красной планете в течение трех часов.

В ходе первого в своем роде эксперимента марсоход Perseverance произвел на Марсе достаточно кислорода, чтобы поддерживать жизнь астронавта в течение трех часов. Это удалось сделать с помощью устройства Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), которое генерировало кислород путем преобразования углекислого газа. Эксперимент длится уже два года.

По данным NASA, с момента прибытия на Красную планету устройство размером с микроволновую печь произвело 122 грамма кислорода. Это эквивалентно количеству, которым дышит маленькая собака за 10 часов, и дает ученым надежду, что однажды и человек сможет побывать на негостеприимной планете.

«Мы гордимся тем, что произвели такую революционную технологию, которая может превратить местные ресурсы в полезные продукты для будущих исследовательских миссий. Проверив эту технологию в реальных условиях, мы стали на шаг ближе к будущему, в котором астронавты будут жить за счет местных ресурсов на Красной планете», – Труди Кортес, директор по демонстрациям технологий в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Углекислый газ составляет 95% тонкой атмосферы Марса. Удаляя небольшие количества углекислого газа в ходе 16 экспериментов, устройство MOXIE отделило атомы кислорода от СО₂ и проанализировало их на чистоту, прежде чем безопасно изолировать в капсуле. Остатки затем выбрасывались в атмосферу в виде угарного газа.

Ученые говорят, что устройства для извлечения кислорода будут полезны не только для дыхания будущим колонистам, но и для производства ракетного топлива.

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«Впечатляющие характеристики MOXIE показывают, что из атмосферы Марса возможно извлекать кислород, который мог бы помочь в снабжении пригодным для дыхания воздухом или ракетным топливом будущих астронавтов. Разработка технологий, которые позволят нам использовать ресурсы Луны и Марса, имеет решающее значение для обеспечения долгосрочного присутствия на Луне, создания устойчивой лунной экономики и позволит нам поддержать кампанию по исследованию Марса человеком», – Памела Мелрой, заместитель администратора NASA.

Несмотря на этот важный шаг на пути создания жизнеспособной колонии на Марсе, ученым все еще предстоит преодолеть множество важных проблем. Во-первых, температура на поверхности Марса составляет около -60 градусов по Цельсию, чего достаточно, чтобы заморозить человека до смерти, а низкое атмосферное давление способно ему вскипятить кровь. И это без учета бомбардировки канцерогенной радиацией из-за отсутствия защитного озонового слоя и разрушения костей, которое сулит человеку длительное путешествие на Марс.

Пока решения этих проблем не найдено, человечество по-прежнему сможет поглядеть на Красную планету только с помощью марсоходов.