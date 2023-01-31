Марсоход Perseverance разбросал капсулы с образцами марсианского грунта и показал их на селфи

Мы надеемся, что их найдут.

Марсоход Perseverance сделал селфи с несколькими из десяти капсул с грунтом, которые он ранее собрал с поверхности Красной планеты. Это место получило название «Три развилки». В сообщении NASA не упоминается об этом, но, похоже, что ровер специально окопался на одном месте, чтобы оставить как можно больше следов. Это может помочь в будущем найти образцы марсианского грунта и доставить их на Землю.

Изображение было получено камерой WATSON (широкоугольный топографический датчик для операций и инженерии) на конце робота-манипулятора марсохода 20 января 2023 года, на 682-й марсианский день (сол) миссии.

Селфи состоит из 56 отдельных изображений WATSON, которые были собраны вместе после отправки на Землю. Девятая капсула видна прямо перед марсоходом на переднем плане, а некоторые другие различимы на заднем.

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Это место знаменует собой важную веху в кампании NASA и Европейского космического агентства по доставке образцов с Марса на Землю для более тщательного изучения. Оно будет служить резервом, если Perseverance не сможет доставить свои образцы на будущий роботизированный посадочный модуль.

Ключевой задачей миссии Perseverance на Марсе является астробиология, в том числе поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход исследует геологию и климат планеты в прошлом и должен проложить путь к исследованию Красной планеты человеком.