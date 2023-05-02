Меркурий «превратился» в комету на эффектном астрофото

Кометоподобный хвост планеты прочерчивает небо на этом снимке.

В апреле Меркурий был замечен в образе кометы, когда соседняя с Солнцем планета достигла ближайшей точки к нашей звезде. Это явление зафиксировал фотограф и исследователь планет Себастьян Вольтмер.

Меркурий, самая маленькая планета Солнечной системы, у нее кометоподобный хвост, состоящий преимущественно из ионов натрия, которые рассеиваются с поверхности планеты солнечным ветром и ударами микрометеоритов. Исследователи знали о хвосте Меркурия с 2001 года и с тех пор обнаружили, что он увеличивается и уменьшается в зависимости от близости планеты к Солнцу.

На пике своей длины хвост достигает около 24 миллионов километров, что примерно в 62 раза больше, чем расстояние между Землей и Луной. Хвост простирается на такое огромное расстояние, потому что Меркурий имеет очень слабую атмосферу и находится близко к Солнцу, что позволяет солнечному ветру легко разрывать поверхность планеты.

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По неизвестным причинам хвост Меркурия лучше всего наблюдается через 16 дней после перигелия, или точки, в которой планета находится ближе всего к Солнцу. Меркурий достиг перигелия 1 апреля, а это означает, что его хвост был самым ярким 17 апреля. Но 12 апреля астрофотограф Себастьян Вольтмер(opens in new tab) сделал потрясающее изображение хвоста планеты из точки на северо-востоке Франции.

Стороннему наблюдателю очень трудно увидеть хвост Меркурия, поэтому он оставался неоткрытым до ХХI века, но Вольтмер смог сфотографировать гигантский шлейф благодаря специальному фильтру, выделяющему желтые волны света, испускаемые возбужденными частицами натрия.

«Без такого фильтра хвост Меркурия почти невидим вооруженным глазом», – Себастьян Вольтмер.

Меркурий – не единственное небесное тело в Солнечной системе с удивительно похожим на комету хвостом. У Луны также есть хвост, который виден только раз в месяц, когда Земля проходит через него. Как и у Меркурия, хвост Луны также преимущественно состоит из миллионов атомов натрия.