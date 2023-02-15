Метеорит оказался загрязнен солью сразу после падения

Они очень быстро вступают в реакцию с земными условиями.

Метеорит, упавший на дорогу в английском Винчкомбе, уже через несколько часов после приземления оказался загрязнен крошкой поваренной соли. Это развеивает все надежды на то, что такой метеорит может быть «нетронутым» примером примитивного типа космического камня.

Метеорит Винчкомб, который раскололся и упал на дорогу к Глостерширу в феврале 2021 года, извлекли и поместили в запечатанные мешки вскоре после приземления. Первый фрагмент забрали через несколько часов после столкновения, а второй – через несколько дней. Исследования показали, что космический камень быстро начал меняться из-за взаимодействия с атмосферой и поверхностью Земли.

Упавший метеорит относится к хондритовым метеоритам СМ. Эти объекты представляют собой подгруппу богатых углеродом углеродистых хондритов – метеоритов, содержащих одни из древнейших минералов в Солнечной системе.

«Метеорит Винчкомб часто называют нетронутым образцом хондритового метеорита CM, и он уже позволил сделать интересные выводы. Однако с помощью этого исследования мы показали, что на самом деле не существует такой вещи, как нетронутый метеорит. Земные изменения начинаются в тот момент, когда он сталкивается с земной атмосферой, и мы можем видеть это в образцах», – Лаура Дженкинс, соавтор исследования из Школы географических наук и наук о Земле в Университете Глазго.

Для исследования взяли около 600 граммов метеорита Винчкомб. Дженкинс и ее коллеги тщательно изучили два фрагмента с помощью сканирующей электронной микроскопии, рамановской спектроскопии и просвечивающей электронной микроскопии. Все эти методы позволяют идентифицировать крошечные минералы на поверхности метеоритов. Команда обнаружила как сульфат кальция, так и кальцит – две формы соли – в образце с поля. На метеорите с дорожки они нашли галит, или поваренную соль.

Сульфат кальция и кальцит были обнаружены снаружи метеорита, на так называемой коре плавления – расплавленной поверхности метеорита, которая образуется, когда он проносится через атмосферу Земли со скоростью в десятки тысяч километров в час. Галит, напротив, появился только на отшлифованных поверхностях метеорита, которые исследователи полировали в лаборатории, предполагая, что метеорит реагировал на влажный лабораторный воздух.

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«Это показывает, насколько быстро реагируют метеориты с нашей атмосферой. Мы должны быть очень осторожны и принимать во внимание все изменения, когда мы анализируем метеориты», – Лаура Дженкинс.

Также учёные считают, что необходимо помещать метеориты в стабильное хранилище в лабораторных условиях как можно быстрее после падения. Они рекомендовали хранить недавно обнаруженные метеориты в инертном газе, чтобы свести к минимуму все реакции.

«Это исследование показывает, насколько важно, чтобы мы продолжали наблюдать за небом и собирали поисковые группы как можно быстрее после фиксации метеоритов», – заключает соавтор исследования Люк Дэйли.