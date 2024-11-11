Метеоритные дожди подскажут астрономам, откуда ждать комету-убийцу

Большинство долгопериодических комет (то есть небесных тел, чей период обращения занимает более 200 лет) очень сложно обнаружить, пока они близко не подбирутся к Земле.

Земляне постоянно ищут новые способы отслеживания потенциально опасных астрономических объектов (ПОАО) – астероидов или комет, чьи диаметры превышают 100 метров, а орбиты находятся в пределах 7,5 миллионов километров от Земли.

Среди опасных астрономических объектов есть долгопериодические кометы, которые могут нанести мощный удар по поверхности нашей планеты, вызвав этим массовые разрушения. Но большинство из них долго остаются незамеченными. Например, недавно мы рассказывали об околосолнечной комете C/2024 S1, которая добралась до нашей местности из гипотетического Облака Оорта, однако заметили её лишь 27 сентября этого года, за месяц до того, как она подобралась к Земле на максимально близкое расстояние.

Подобные случаи вдохновили исследователей придумать способ отслеживать потенциально опасные кометы благодаря метеороидному потоку – следам, похожим на «хлебные крошки», которые космические объекты оставляют за собой, когда проходят по своей орбите. Эти «крошки» представляют из себя небольшие камешки или даже космическую пыль, которая осыпается с поверхности кометы по мере её приближения к Солнцу. Солнечное тепло испаряет большую часть льда кометы, вместе с этим порождая шлейф из пыли, который дальше следует за ней. С Земли подобные потоки можно наблюдать в виде метеоритных дождей.

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Исследователи решили попробовать проследить за подобными потоками и понять, можно ли будет через них отследить «родительскую» долгопериодическую комету. Для существующих обсерваторий подобные кометы слишком тусклы, но их наверняка можно будет заметить благодаря строящемуся в данный момент широкоугольному телескопу-рефлектору в Обсерватории имени Веры Рубин.

Астрономы исследовали 17 известных метеоритных дождей, чья комета-прародитель была определена ранее, и попробовали понять, могла ли она быть обнаружена на основе «виртуального» облака синтетических комет (причем такого тусклого, что заметить его с Земли смогла бы только пресловутая Обсерватория имени Веры Рубин).

По словам исследователей, их прогнозы подтвердились. Это значит, что подобный метод сможет помочь обнаруживать потенциально опасные кометы за годы до того, как они станут угрозой – и хорошенько подготовиться. Правда, учёные признались, что этот способ работает лишь для комет, чьи периоды обращения составляют не более 4000 лет.