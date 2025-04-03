«Микролуние» и метеоры Лириды: каких астрономических событий ждать в апреле?

Во второй месяц весны россияне смогут наблюдать насыщенную активность вблизи нашего спутника.

В Новосибирском государственном университете поделились обзором астрономических событий апреля. 1 апреля, например, можно было наблюдать сближение Луны и Урана.

А вот 5 апреля Луна приблизится к Марсу – на небе эта яркая красноватая планета в 0,5 звездной величины будет заметна невооруженным глазом в созвездии Близнецов около 10 вечера по Москве.

Далее, 8–12 апреля, россияне смогут наблюдать соединение Меркурия и Сатурна.

Также астрономы рекомендуют россиянам в этом году не пропустить метеорный поток Лириды – он достигнет максимума 22–23 апреля.

Поток связан с движением кометы C/1861 G1 (Thatcher), которая делает полный оборот вокруг Солнца каждые 422 года. В 2025 году Лириды можно будет увидеть сразу после наступления темноты, примерно с 11 вечера.

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«Орбита этой кометы расположена достаточно близко к орбите Земли, чтобы выброшенный ей материал давал каждый год метеорную активность с максимумом около 15-20 метеоров в час», – поясняет инженер обсерватории «Вега» Михаил Маслов.

Повышенной активности потока в этом году не ожидается, но зрелище всё равно может быть довольно ярким. Метеоры будут входить в земную атмосферу со скоростью 49 км/с; лучше всего их наблюдать за городом вдали от светового шума. Луна будет в убывающей фазе и взойдет только около 5 часов утра, поэтому сильно наблюдению за потоком не помешает.

Помимо уже упомянутых собтыий, не стоит забывать и о «микролунии». В апреле Луна будет в апогее – самой дальней точке своей орбиты, поэтому во время полнолуния будет иметь минимальный размер диска и выглядеть на 5,1% меньше и на 11% тусклее обычного.