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Март/2023

Russian Traveler 01/2023
3 автомаршрута по России на лето
3 автомаршрута по России на лето

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Миллиардер Ричард Брэнсон закрыл космический стартап Virgin Orbit и продал активы на миллионы долларов

Фото: Virgin Orbit

В январе у компании был неудачный запуск, и она подала заявление о банкротстве.

Стартап миллиардера Ричарда Брэнсона по запуску спутников Virgin Orbit объявил о закрытии и распродаже всех активов на сумму 36 миллионов долларов.

Компания допустила несколько крупных неудач, в частности, провалилась орбитальная миссия, на которую было потрачено более 20 миллионов долларов (денег британских налогоплательщиков).

Компания приостановила свою деятельность в марте, затем в начале апреля подала заявление о защите от банкротства, но теперь полностью закрывает предприятие. Проданные активы, в том числе реактивный самолет Cosmic Girl и большая часть штаб-квартиры в Калифорнии, были проданы с аукциона четырем победителям торгов, три из которых являются аэрокосмическими компаниями.

Компания Брэнсона приостановила все операции в марте из-за медленного привлечения финансирования (и неудачной попытки запуска в Корнуолле). После этого акции компании упали сразу на 30 процентов, что привело к убыткам в размере 200 миллионов долларов.

Было установлено, что неудача с орбитальной миссией вызвана топливным фильтром. Инженеры говорят, что фильтр сместился и вызвал перегрев двигателя, это и привело к преждевременному отключению тяги ракеты. LauncherOne разрушилась над Атлантикой, не позволив вывести на орбиту девять запланированных спутников.

«Наследие Virgin Orbit в космической отрасли навсегда останется в памяти. Наши новаторские технологии, неустанное стремление к совершенству и непоколебимая приверженность расширению границ воздушных запусков оставили неизгладимый след в отрасли», – заявили в компании.

Компания Virgin Orbit была основана в 2017 году Брэнсоном в надежде выйти на рынок запуска малых спутников в космос. Эта отрасль в основном занята компанией SpaceX Илона Маска. В 2021 году Брэнсон совершил полет к границе космоса на ракетоплане Virgin Galactic и успешно вернулся на Землю.

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