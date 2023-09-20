Миллиардер слетал в космос, прихватив с собой останки вымерших людей. Учёные недовольны

Недавняя миссия американской космической компании Virgin Galactic вызвала негативную реакцию общественности после того, как в космос доставили окаменелости двух вымерших гоминин.

Направляясь в суборбитальное пространство на ракетном корабле VSS Unity компании Virgin Galactic, миллиардер Тимоти Нэш перед посадкой положил в карман своих штанов пузырек из углеродного волокна. Внутри контейнера находилась ключица возрастом 2 миллиона лет и кость большого пальца возрастом 300 тысяч лет.

Ключица принадлежала гоминину, известному как австралопитек седиба (Australopithecus sediba), а палец – ископаемому виду людей Homo naledi. По словам Нэша, он захотел, чтобы останки древних людей побывали там, куда точно не могли попасть при жизни.

Фото: Timothy Nash

Реклама

«Эти окаменелости представляют собой останки людей, которые жили и умерли сотни тысяч лет назад. Но все они, вероятно, с удивлением смотрели на звезды, как и мы. Я полагаю, что при жизни они никогда не могли и мечтать о том, чтобы совершить такое невероятное путешествие в качестве послов всех предков человечества», – заявил Мэтью Бергер, палеонтолог, обнаруживший останки A. Sebida и передавший их Нэшу перед полетом.

Многие ученые увидели в этом поступке этическую проблему. По их словам, это никак не служит развитию как палеонтологии, так и космических путешествий.

«Я в ужасе от того, что им дали разрешение. Это совсем не про науку», – написала в соцсетях Соня Закшевски, биоархеолог из Университета Саутгемптона.

Присоединяясь к разговору, Натали Кендрик, специалист по археологическому наследию в Heritage Western Cape, написала, что единственная причина, по которой этим останкам было разрешено отправиться в космос, заключается в том, что они считались не «человеческими», а палеонтологическими.

А Рэйчел Кинг, археолог из Университетского колледжа Лондона, говорит, что сам факт одобрения отправки таких важных для науки окаменелостей в космическое путешествие «должен заставить всех задуматься о возможных более широких последствиях». По словам Кинг, мысль о том, что и другие окаменелости будут отправлены в космос или использованы столь же рискованным образом, беспокоит некоторых ученых.

К счастью, окаменелости благополучно добрались обратно на Землю.