Миллиардер слетал в космос, прихватив с собой останки вымерших людей. Учёные недовольны

Недавняя миссия американской космической компании Virgin Galactic вызвала негативную реакцию общественности после того, как в космос доставили окаменелости двух вымерших гоминин.
Направляясь в суборбитальное пространство на ракетном корабле VSS Unity компании Virgin Galactic, миллиардер Тимоти Нэш перед посадкой положил в карман своих штанов пузырек из углеродного волокна. Внутри контейнера находилась ключица возрастом 2 миллиона лет и кость большого пальца возрастом 300 тысяч лет.
Ключица принадлежала гоминину, известному как австралопитек седиба (Australopithecus sediba), а палец – ископаемому виду людей Homo naledi. По словам Нэша, он захотел, чтобы останки древних людей побывали там, куда точно не могли попасть при жизни.
«Эти окаменелости представляют собой останки людей, которые жили и умерли сотни тысяч лет назад. Но все они, вероятно, с удивлением смотрели на звезды, как и мы. Я полагаю, что при жизни они никогда не могли и мечтать о том, чтобы совершить такое невероятное путешествие в качестве послов всех предков человечества», – заявил Мэтью Бергер, палеонтолог, обнаруживший останки A. Sebida и передавший их Нэшу перед полетом.
Многие ученые увидели в этом поступке этическую проблему. По их словам, это никак не служит развитию как палеонтологии, так и космических путешествий.
«Я в ужасе от того, что им дали разрешение. Это совсем не про науку», – написала в соцсетях Соня Закшевски, биоархеолог из Университета Саутгемптона.
Присоединяясь к разговору, Натали Кендрик, специалист по археологическому наследию в Heritage Western Cape, написала, что единственная причина, по которой этим останкам было разрешено отправиться в космос, заключается в том, что они считались не «человеческими», а палеонтологическими.
А Рэйчел Кинг, археолог из Университетского колледжа Лондона, говорит, что сам факт одобрения отправки таких важных для науки окаменелостей в космическое путешествие «должен заставить всех задуматься о возможных более широких последствиях». По словам Кинг, мысль о том, что и другие окаменелости будут отправлены в космос или использованы столь же рискованным образом, беспокоит некоторых ученых.
К счастью, окаменелости благополучно добрались обратно на Землю.
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