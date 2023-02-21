Мимо Земли пролетел астероид необычной продолговатой формы

NASA поделилось снимками странного объекта.

Астрономы, которые с помощью радиолокации наблюдали за пролетающим мимо нашей планеты астероидом, выявили необычайно продолговатый космический камень. Этот объект в три раза длиннее своей ширины, что очень необычно для астероидов.

Астероид, получивший обозначение 2011 AG5, максимально приблизился к Земле 3 февраля, находясь на расстоянии около 1,77 миллиона километров от нашей планеты. Объект заметили еще в 2011 году, но лишь недавно он подошел достаточно близко, чтобы ученые смогли его рассмотреть. Длина астероида составляет около 487 метров, а ширина – 152 метра.

Астрономы пристально наблюдали за астероидом с 29 января по 4 февраля. По словам исследователей, он необычайно длинный.

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«Из 1040 объектов, сближающихся с Землей и наблюдаемых на сегодняшний день планетарным радаром, это один из самых вытянутых объектов, которые мы видели», – Лэнс Беннер, ведущий автор исследования.

Команда также обнаружила, что скорость вращения 2011 AG5 довольно низкая: объекту требуется девять часов, чтобы совершить полный оборот вокруг своей оси. Следующий пролет астероида над Землей произойдет только в 2040 году, когда он окажется над нами на расстоянии примерно 1,07 миллиона километров – это примерно в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны. На данный момент астероид продолжает свой 621-дневный оборот вокруг Солнца.

NASA недавно модернизировало свою систему мониторинга столкновений, которая поможет агентству подготовиться к встрече с любым объектом, сближающемся с Землей, если он угрожает столкновением. В сентябре миссия NASA DART успешно изменила орбиту небольшого астероида. Это стало яркой демонстрацией способности человечества изменять движение объектов в космосе.

2011 AG5 позволил астрономам узнать чуть больше о разнообразии форм в космосе. Большинство объектов в космосе представляют собой сферы или диски, поэтому исследователям всегда любопытно отыскать что-то отличающееся.