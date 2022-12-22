Миссия InSight официально завершена. Посадочный модуль больше не посылает сигналы с Марса

Печально, но ожидаемо.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило, что центр управления полетами не смог связаться с посадочным модулем InSight после двух попыток. Это означает, что солнечные батареи аппарата окончательно разрядились, и миссия InSight завершена.

«InSight может уйти на пенсию, но его наследие и его открытия из недр Марса продолжат жить», – говорится в заявлении NASA.

В космическом агентстве заявили, что продолжат попытки связаться с посадочным модулем, но считают, крайне маловероятным, что эти усилия приведут к успеху. За четыре года миссии на солнечных панелях InSight накопилось очень много марсианской пыли, что и привело к выводу аппарата из строя.

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«Последние четыре года мы думали об InSight как о нашем друге и коллеге на Марсе, поэтому трудно прощаться. Но он заслужил выхода на пенсию», – Брюс Банердт, руководитель миссии InSight.

InSight был одной из четырех миссий, которые в настоящее время находятся на Красной планете, наряду с американскими марсоходами Perseverance и Curiosity и китайским Zhurong. Он прибыл на Марс в ноябре 2018 года для изучения недр планеты, и его сейсмометр, сделанный во Франции, впервые зафиксировал марсотрясения на Красной планете.

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С помощью данных InSight ученые смогли выяснить, что ядро Марса жидкое, а толщина марсианской коры оказалась менее плотной, чем ожидалось, и состоит из трех различных слоев. В общей сложности InSight зафиксировал 1319 марсотрясений. Некоторые из них были связаны с ударами метеоритов.

Ранее в этом году NASA удалось продлить миссию посадочного модуля, используя роботизированную руку и небольшой совок для аккуратного удаления пыли с солнечных панелей.​ Однако не все научные операции InSight проходили гладко, например, когда шип под названием «крот» не смог проникнуть под поверхность, чтобы измерить температуру планеты, из-за состава почвы, на которую приземлился аппарат.